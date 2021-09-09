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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20210909/bezopasnost-1749331965.html
Детская безопасность на дороге: как научить ребенка ПДД
Детская безопасность на дороге: как научить ребенка ПДД - РИА Новости, 09.09.2021
Детская безопасность на дороге: как научить ребенка ПДД
Ежегодно сотни детей погибают на дорогах, тысячи получают травмы. При этом системы обучения детей ПДД в стране как будто нет. Можно ли включить ПДД в школьную программу? Мультики, игры и лекции: как правильно обучить ребенка правилам дорожного движения и на какую информацию опираться? Полноценный гайд от эксперта Александра Капкова.
2021-09-09T14:00
2021-09-09T18:51
не роскошь
общество
технологии
подкаст
ян хайцеэр
антон шапарин
безопасность
дтп
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Детская безопасность на дороге: как научить ребенка ПДД
Ежегодно сотни детей погибают на дорогах, тысячи получают травмы. При этом системы обучения детей ПДД в стране как будто нет. Можно ли включить ПДД в школьную программу? Мультики, игры и лекции: как правильно обучить ребенка правилам дорожного движения и на какую информацию опираться? Полноценный гайд от эксперта Александра Капкова.
audio/mpeg
Детская безопасность на дороге: как научить ребенка ПДД
Ежегодно сотни детей погибают на дорогах, тысячи получают травмы. При этом системы обучения детей ПДД в стране как будто нет. Можно ли включить ПДД в школьную программу? Мультики, игры и лекции: как правильно обучить ребенка правилам дорожного движения и на какую информацию опираться? Полноценный гайд от эксперта Александра Капкова.
audio/mpeg
Александр Капков - автор канала "Rasstriga_doc" рассказал, какой контент помогает научить ребенка поведению на дороге, что нужно обязательно сделать в самом начале учебного года и почему в программе ОБЖ как будто нет ничего про ПДД.В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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общество, технологии, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, безопасность, дтп, школа, дети, авто, автомобили, аудио, сн_образование, детские вопросы, социальный навигатор
14:00 09.09.2021 (обновлено: 18:51 09.09.2021)
 

Детская безопасность на дороге: как научить ребенка ПДД

Не роскошь
Детская безопасность на дороге: как научить ребенка ПДД
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Ежегодно сотни детей погибают на дорогах, тысячи получают травмы. При этом системы обучения детей ПДД в стране как будто нет. Можно ли включить ПДД в школьную программу? Мультики, игры и лекции: как правильно обучить ребенка правилам дорожного движения и на какую информацию опираться? Полноценный гайд от эксперта Александра Капкова.
Александр Капков - автор канала "Rasstriga_doc" рассказал, какой контент помогает научить ребенка поведению на дороге, что нужно обязательно сделать в самом начале учебного года и почему в программе ОБЖ как будто нет ничего про ПДД.
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
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