https://ria.ru/20210909/bezopasnost-1749331965.html

Детская безопасность на дороге: как научить ребенка ПДД

Детская безопасность на дороге: как научить ребенка ПДД - РИА Новости, 09.09.2021

Детская безопасность на дороге: как научить ребенка ПДД

Ежегодно сотни детей погибают на дорогах, тысячи получают травмы. При этом системы обучения детей ПДД в стране как будто нет. Можно ли включить ПДД в школьную программу? Мультики, игры и лекции: как правильно обучить ребенка правилам дорожного движения и на какую информацию опираться? Полноценный гайд от эксперта Александра Капкова.

2021-09-09T14:00

2021-09-09T14:00

2021-09-09T18:51

не роскошь

общество

технологии

подкаст

ян хайцеэр

антон шапарин

безопасность

дтп

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Детская безопасность на дороге: как научить ребенка ПДД Ежегодно сотни детей погибают на дорогах, тысячи получают травмы. При этом системы обучения детей ПДД в стране как будто нет. Можно ли включить ПДД в школьную программу? Мультики, игры и лекции: как правильно обучить ребенка правилам дорожного движения и на какую информацию опираться? Полноценный гайд от эксперта Александра Капкова. audio/mpeg

Детская безопасность на дороге: как научить ребенка ПДД Ежегодно сотни детей погибают на дорогах, тысячи получают травмы. При этом системы обучения детей ПДД в стране как будто нет. Можно ли включить ПДД в школьную программу? Мультики, игры и лекции: как правильно обучить ребенка правилам дорожного движения и на какую информацию опираться? Полноценный гайд от эксперта Александра Капкова. audio/mpeg

Александр Капков - автор канала "Rasstriga_doc" рассказал, какой контент помогает научить ребенка поведению на дороге, что нужно обязательно сделать в самом начале учебного года и почему в программе ОБЖ как будто нет ничего про ПДД.В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, безопасность, дтп, школа, дети, авто, автомобили, аудио, сн_образование, детские вопросы, социальный навигатор