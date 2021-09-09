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Следователи задержали подозреваемого в организации убийств через даркнет
Следователи задержали подозреваемого в организации убийств через даркнет - РИА Новости, 09.09.2021
Следователи задержали подозреваемого в организации убийств через даркнет
Следователи задержали жителя Ижевска, который подозревается в организации через даркнет двух убийств, ранее были задержаны предполагаемые киллер и сообщники,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:10
2021-09-09T10:10
происшествия
санкт-петербург
владимирская область
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Следователи задержали жителя Ижевска, который подозревается в организации через даркнет двух убийств, ранее были задержаны предполагаемые киллер и сообщники, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По ее словам, мужчина задержан в рамках расследования уголовного дела по факту убийства в 2020 году супругов во Владимирской области и приготовлению к убийству жителя Санкт-Петербурга. Это дело находится в производстве отдела, специализирующегося на расследовании преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.Следователями установлено, что организация этих и иных преступлений производилась на одном из сайтов в теневом сегменте интернета (даркнете). Задержанный владелец сайта предоставлял заказчикам за оплату незаконные услуги. Оплату он принимал в криптовалюте либо фиатными деньгами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц.Она добавила, что в ходе обысков по местам жительства подозреваемого и в его конспиративной квартире были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, иные технические средства, необходимые для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи сим-карт, свыше 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных.Она добавила, что ранее по данному уголовному делу был задержан исполнитель преступления, а также пособники, которые собирали персональные данные и сведения о местонахождении потерпевших и передачу их киллеру. В настоящее время они арестованы и обвиняются в убийстве и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20210611/ubiystvo-1736597095.html
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санкт-петербург
владимирская область
россия
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происшествия, санкт-петербург, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия
10:10 09.09.2021
 
Следователи задержали подозреваемого в организации убийств через даркнет

Следователи задержали жителя Ижевска, подозреваемого в организации убийств через даркнет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Следователи задержали жителя Ижевска, который подозревается в организации через даркнет двух убийств, ранее были задержаны предполагаемые киллер и сообщники, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, мужчина задержан в рамках расследования уголовного дела по факту убийства в 2020 году супругов во Владимирской области и приготовлению к убийству жителя Санкт-Петербурга. Это дело находится в производстве отдела, специализирующегося на расследовании преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.
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Следователями установлено, что организация этих и иных преступлений производилась на одном из сайтов в теневом сегменте интернета (даркнете). Задержанный владелец сайта предоставлял заказчикам за оплату незаконные услуги. Оплату он принимал в криптовалюте либо фиатными деньгами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц.
"По данным следствия, он причастен к организации убийства двух лиц, приготовлению к убийству, приобретению и передаче оружия и боеприпасов… был установлен создатель и владелец вышеуказанного сервиса – 38-летний житель Ижевска", - сказала Петренко.
Она добавила, что в ходе обысков по местам жительства подозреваемого и в его конспиративной квартире были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, иные технические средства, необходимые для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи сим-карт, свыше 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных.
"Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также он будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений", - подчеркнула Петренко.
Она добавила, что ранее по данному уголовному делу был задержан исполнитель преступления, а также пособники, которые собирали персональные данные и сведения о местонахождении потерпевших и передачу их киллеру. В настоящее время они арестованы и обвиняются в убийстве и незаконном обороте оружия.
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