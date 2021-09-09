https://ria.ru/20210909/arest-1749295058.html

Следователи задержали подозреваемого в организации убийств через даркнет

Следователи задержали подозреваемого в организации убийств через даркнет - РИА Новости, 09.09.2021

Следователи задержали подозреваемого в организации убийств через даркнет

Следователи задержали жителя Ижевска, который подозревается в организации через даркнет двух убийств, ранее были задержаны предполагаемые киллер и сообщники,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:10

2021-09-09T10:10

2021-09-09T10:10

происшествия

санкт-петербург

владимирская область

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Следователи задержали жителя Ижевска, который подозревается в организации через даркнет двух убийств, ранее были задержаны предполагаемые киллер и сообщники, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По ее словам, мужчина задержан в рамках расследования уголовного дела по факту убийства в 2020 году супругов во Владимирской области и приготовлению к убийству жителя Санкт-Петербурга. Это дело находится в производстве отдела, специализирующегося на расследовании преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.Следователями установлено, что организация этих и иных преступлений производилась на одном из сайтов в теневом сегменте интернета (даркнете). Задержанный владелец сайта предоставлял заказчикам за оплату незаконные услуги. Оплату он принимал в криптовалюте либо фиатными деньгами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц.Она добавила, что в ходе обысков по местам жительства подозреваемого и в его конспиративной квартире были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, иные технические средства, необходимые для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи сим-карт, свыше 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных.Она добавила, что ранее по данному уголовному делу был задержан исполнитель преступления, а также пособники, которые собирали персональные данные и сведения о местонахождении потерпевших и передачу их киллеру. В настоящее время они арестованы и обвиняются в убийстве и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20210611/ubiystvo-1736597095.html

https://ria.ru/20210520/prisyazhnye-1733177306.html

санкт-петербург

владимирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия