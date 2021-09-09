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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210909/akter-1749331170.html
Умер актер из фильма "Моя большая греческая свадьба" Майкл Константин
Умер актер из фильма "Моя большая греческая свадьба" Майкл Константин - РИА Новости, 09.09.2021
Умер актер из фильма "Моя большая греческая свадьба" Майкл Константин
Американский актер греческого происхождения Майкл Константин, известный по роли в романтической комедии "Моя большая греческая свадьба", умер в возрасте 94 лет, РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:55
2021-09-09T12:57
в мире
пенсильвания
нью-йорк (город)
сша
кино и сериалы
культура
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Американский актер греческого происхождения Майкл Константин, известный по роли в романтической комедии "Моя большая греческая свадьба", умер в возрасте 94 лет, сообщает The Hollywood Reporter.Артист скончался 31 августа в своем доме в родном городе Рединг, штат Пенсильвания, однако об этом стало известно 8 сентября.По информации родственников, незадолго до своей смерти Константин болел.Актер родился 22 мая в 1927 году под именем Константин Иоаннидис в семье иммигрантов из Греции. Он начал карьеру в Нью-Йорке в качестве дублера Пола Муни в спектакле "Пожнешь бурю".Широкую известность Константин получил по роли Костаса "Гаса" Портокалоса в фильме "Моя большая греческая свадьба. Также артист участвовал во многих телевизионных проектах: после выхода сериала "Комната 22" получил премию "Эмми" и другие награды. Также он сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Моя жизнь", "Сумеречная зона", "Частный детектив Магнут", "Детектив Раш" и другие.
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в мире, пенсильвания, нью-йорк (город), сша, кино и сериалы
12:55 09.09.2021 (обновлено: 12:57 09.09.2021)
 
Умер актер из фильма "Моя большая греческая свадьба" Майкл Константин

Умер актер Майкл Константин, сыгравший в фильме "Моя большая греческая свадьба"

© AFP 2021 / Getty Images / Theo WargoАмериканский актер Майкл Константин
Американский актер Майкл Константин - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AFP 2021 / Getty Images / Theo Wargo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Американский актер греческого происхождения Майкл Константин, известный по роли в романтической комедии "Моя большая греческая свадьба", умер в возрасте 94 лет, сообщает The Hollywood Reporter.
Артист скончался 31 августа в своем доме в родном городе Рединг, штат Пенсильвания, однако об этом стало известно 8 сентября.
По информации родственников, незадолго до своей смерти Константин болел.
Актер родился 22 мая в 1927 году под именем Константин Иоаннидис в семье иммигрантов из Греции. Он начал карьеру в Нью-Йорке в качестве дублера Пола Муни в спектакле "Пожнешь бурю".
Широкую известность Константин получил по роли Костаса "Гаса" Портокалоса в фильме "Моя большая греческая свадьба. Также артист участвовал во многих телевизионных проектах: после выхода сериала "Комната 22" получил премию "Эмми" и другие награды. Также он сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Моя жизнь", "Сумеречная зона", "Частный детектив Магнут", "Детектив Раш" и другие.
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