https://ria.ru/20210909/akter-1749331170.html
Умер актер из фильма "Моя большая греческая свадьба" Майкл Константин
Умер актер из фильма "Моя большая греческая свадьба" Майкл Константин - РИА Новости, 09.09.2021
Умер актер из фильма "Моя большая греческая свадьба" Майкл Константин
Американский актер греческого происхождения Майкл Константин, известный по роли в романтической комедии "Моя большая греческая свадьба", умер в возрасте 94 лет, РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:55
2021-09-09T12:55
2021-09-09T12:57
в мире
пенсильвания
нью-йорк (город)
сша
кино и сериалы
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749329160_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_a2c77eb5f5cacef497d45aadc767ef34.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Американский актер греческого происхождения Майкл Константин, известный по роли в романтической комедии "Моя большая греческая свадьба", умер в возрасте 94 лет, сообщает The Hollywood Reporter.Артист скончался 31 августа в своем доме в родном городе Рединг, штат Пенсильвания, однако об этом стало известно 8 сентября.По информации родственников, незадолго до своей смерти Константин болел.Актер родился 22 мая в 1927 году под именем Константин Иоаннидис в семье иммигрантов из Греции. Он начал карьеру в Нью-Йорке в качестве дублера Пола Муни в спектакле "Пожнешь бурю".Широкую известность Константин получил по роли Костаса "Гаса" Портокалоса в фильме "Моя большая греческая свадьба. Также артист участвовал во многих телевизионных проектах: после выхода сериала "Комната 22" получил премию "Эмми" и другие награды. Также он сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Моя жизнь", "Сумеречная зона", "Частный детектив Магнут", "Детектив Раш" и другие.
https://ria.ru/20210902/teodorakis-1748301801.html
пенсильвания
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749329160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_bbfd12faf0f1905bfcd257ec81f63128.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пенсильвания, нью-йорк (город), сша, кино и сериалы
12:55 09.09.2021 (обновлено: 12:57 09.09.2021)
Умер актер из фильма "Моя большая греческая свадьба" Майкл Константин
Умер актер Майкл Константин, сыгравший в фильме "Моя большая греческая свадьба"