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Умер актер из фильма "Моя большая греческая свадьба" Майкл Константин

Умер актер из фильма "Моя большая греческая свадьба" Майкл Константин - РИА Новости, 09.09.2021

Умер актер из фильма "Моя большая греческая свадьба" Майкл Константин

Американский актер греческого происхождения Майкл Константин, известный по роли в романтической комедии "Моя большая греческая свадьба", умер в возрасте 94 лет, РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:55

2021-09-09T12:55

2021-09-09T12:57

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Американский актер греческого происхождения Майкл Константин, известный по роли в романтической комедии "Моя большая греческая свадьба", умер в возрасте 94 лет, сообщает The Hollywood Reporter.Артист скончался 31 августа в своем доме в родном городе Рединг, штат Пенсильвания, однако об этом стало известно 8 сентября.По информации родственников, незадолго до своей смерти Константин болел.Актер родился 22 мая в 1927 году под именем Константин Иоаннидис в семье иммигрантов из Греции. Он начал карьеру в Нью-Йорке в качестве дублера Пола Муни в спектакле "Пожнешь бурю".Широкую известность Константин получил по роли Костаса "Гаса" Портокалоса в фильме "Моя большая греческая свадьба. Также артист участвовал во многих телевизионных проектах: после выхода сериала "Комната 22" получил премию "Эмми" и другие награды. Также он сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Моя жизнь", "Сумеречная зона", "Частный детектив Магнут", "Детектив Раш" и другие.

https://ria.ru/20210902/teodorakis-1748301801.html

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в мире, пенсильвания, нью-йорк (город), сша, кино и сериалы