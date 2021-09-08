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Шоубиз
https://ria.ru/20210908/znamenitosti-1749153453.html
Новости шоубиза: как судятся с родителями Спирс, Рианна, Калкин и Бэрримор
Новости шоубиза: как судятся с родителями Спирс, Рианна, Калкин и Бэрримор - РИА Новости, 08.09.2021
Новости шоубиза: как судятся с родителями Спирс, Рианна, Калкин и Бэрримор
Слава приносит звездам деньги и любовь фанатов, но не решает все проблемы в семье. Бритни Спирс с 2008 года мучается под опекой отца. И она не единственная,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:38
2021-09-08T16:38
шоубиз
бритни спирс
рианна (робин фенти)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Слава приносит звездам деньги и любовь фанатов, но не решает все проблемы в семье. Бритни Спирс с 2008 года мучается под опекой отца. И она не единственная, кому из знаменитостей пришлось обратиться в суд, чтобы решить семейные проблемы. В списке Рианна, Маколей Калкин, Лейтон Мистер, Дрю Бэрримор и другие. Как они судятся со своими родителями — в материале РИА Новости. Травматичное опекунство Бритни СпирсНедееспособна — это вердикт, который свалился на голову Бритни 13 лет назад. Поп-звезда болезненно переживала расставание с Кевином Федерлайном. Ходили слухи о ее зависимости от наркотиков. Бритни упрекали и в том, что мать из нее вышла не очень — дива ездила за рулем с ребенком на руках. А потом она и вовсе побрилась наголо — снимки лысой Спирс облетели весь мир. Над ней посмеивались. Ей сочувствовали. Ее корежило. Опекуном поп-звезды стал ее же отец Джейми. Казалось бы, родной человек должен приложить максимум усилий, чтобы "темные времена" в жизни его дочери закончились. Но все не так просто.Папа контролировал финансы и личную жизнь дочери, а Бритни продолжала страдать. О своих муках она смогла заявить только этим летом. 23 июня певица потребовала в суде, чтобы опекунство прекратили. Оставшиеся летние месяцы общественность увлеченно следила за тем, кто победит: кумир миллионов или ее отец. На днях стало известно, что сила оказалась на стороне Бритни — Джейми просит суд освободить дочь из-под его опеки. Алчный папа Маколея КалкинаВ 1993 году Маколей Калкин стал самым молодым актером, когда-либо получившим гонорар в миллион долларов. Немудрено, что у его родителей закружилась голова от обрушившихся на их чадо славы и денег. Кристофер, папы юной звезды, диктовал воротилам киноиндустрии свои условия, а его сын пахал и снялся в 15 фильмах за семь лет. "Мне нужно немного передохнуть", — Маколей жаловался отцу на усталость. Калкин-старший кивал, и его сын приступал к следующему проекту. Еще он любил давать ребенку уроки. Мальчик-миллионер спал на диване, а не в своей спальне. Просто потому, что папа так сказал. Терпение актера лопнуло после того, как его родители расстались. Они боролись не столько за опеку, сколько за гонорары сына. Сам Маколей узнал о том, какая сумма на его счету только в 16. И решил, что пора избавиться от опеки не на шутку разошедшегося отца. Суд оказался на стороне актера. Тепло чужой славы для отца РианныНапился на благотворительном мероприятии и упал на ковровой дорожке — так в 2014 отличился отец Рианны Рональд Фенти. Годом ранее он прошел курс реабилитации стоимостью в 58 тысяч долларов. Не сработало. Сложности с алкоголем у него давно. С наркотиками он тоже знаком. И это не единственные проблемы Рональда. Рианна рассказывала, что в детстве видела, как папа сломал нос ее маме. Однако иск против отца в 2019 году она подала по причине, со спиртным и рукоприкладством не связанной. По мнению Рианны, родственник наживался на ее славе. Рональд якобы использовал знаменитую фамилию для обогащения: создал компанию по поиску талантов Fenty Entertainment, называл себя ее агентом и обещал организовать концерты дочери на разных площадках.Рианна требовала возмещения ущерба и запрета на бизнес отца. Однако до суда дело так и не дошло. Иск звезда отозвала — видимо, разногласия были улажены и так. Да и в трудные минуты Рианна папу не бросила. Когда он заболел коронавирусом, она прислала ему аппарат ИВЛ. Ботокс, а не сын: деньги Лейтон МистерЗвезда культового сериала "Сплетница" Лейтон Мистер родилась в тюрьме. Ее мама Констанс отбывала наказание за контрабанду наркотиков, и первое время малышку воспитывали ее дедушка и бабушка.В 10 лет Лейтон стала моделью, в 13 начала сниматься на ТВ. Роли принесли хорошие деньги.Семь с половиной тысяч долларов ежемесячно Мистер переводила своей маме. Актриса верила, что они вкладываются в лечение ее младшего брата — у него были проблемы со здоровьем. Констанс тратила их на себя. Ботокс, пластическая хирургия и наращивание волос — вот куда шли деньги Лейтон. В 2011 актриса подала на маму в суд. Констанс без боя не сдавалась. Она уверяла, что дочь обещала ей давать по десять тысяч каждый месяц, и грозилась отсудить три миллиона долларов. В суде победила Лейтон. Опасные связи Дрю БэрриморДрю Бэрримор поместили в реабилитационный центр на 18 месяцев. Тогда ей было всего 13 лет. К этому возрасту актриса уже страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Сниматься она начала в 11 месяцев, а в восемь лет уже вовсю тусовалась со взрослыми — на вечеринки отправлялась с мамой. Ее родителям самим нравилось общаться с селебрити. О времени, проведенном в клинике, актриса не жалеет. Дрю не хотела после клиники возвращаться к родителям — переживала, что снова сорвется. От их опеки она освободилась в судебном порядке.
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бритни спирс, рианна (робин фенти), маколей калкин, дрю бэрримор
16:38 08.09.2021
 

Новости шоубиза: как судятся с родителями Спирс, Рианна, Калкин и Бэрримор

© AP Photo / Rich Fury/InvisionБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Rich Fury/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Слава приносит звездам деньги и любовь фанатов, но не решает все проблемы в семье. Бритни Спирс с 2008 года мучается под опекой отца. И она не единственная, кому из знаменитостей пришлось обратиться в суд, чтобы решить семейные проблемы. В списке Рианна, Маколей Калкин, Лейтон Мистер, Дрю Бэрримор и другие. Как они судятся со своими родителями — в материале РИА Новости.

Травматичное опекунство Бритни Спирс

Недееспособна — это вердикт, который свалился на голову Бритни 13 лет назад. Поп-звезда болезненно переживала расставание с Кевином Федерлайном. Ходили слухи о ее зависимости от наркотиков. Бритни упрекали и в том, что мать из нее вышла не очень — дива ездила за рулем с ребенком на руках. А потом она и вовсе побрилась наголо — снимки лысой Спирс облетели весь мир.
Над ней посмеивались. Ей сочувствовали. Ее корежило.
Опекуном поп-звезды стал ее же отец Джейми. Казалось бы, родной человек должен приложить максимум усилий, чтобы "темные времена" в жизни его дочери закончились. Но все не так просто.
© AP PhotoДжейми Спирс и Бритни Спирс
Джейми Спирс и Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo
Джейми Спирс и Бритни Спирс
Папа контролировал финансы и личную жизнь дочери, а Бритни продолжала страдать. О своих муках она смогла заявить только этим летом. 23 июня певица потребовала в суде, чтобы опекунство прекратили.
"Я травмирована. Я не счастлива. Я не могу спать", — заявила Спирс.
Оставшиеся летние месяцы общественность увлеченно следила за тем, кто победит: кумир миллионов или ее отец. На днях стало известно, что сила оказалась на стороне Бритни — Джейми просит суд освободить дочь из-под его опеки.

Алчный папа Маколея Калкина

В 1993 году Маколей Калкин стал самым молодым актером, когда-либо получившим гонорар в миллион долларов. Немудрено, что у его родителей закружилась голова от обрушившихся на их чадо славы и денег.
Кристофер, папы юной звезды, диктовал воротилам киноиндустрии свои условия, а его сын пахал и снялся в 15 фильмах за семь лет. "Мне нужно немного передохнуть", — Маколей жаловался отцу на усталость. Калкин-старший кивал, и его сын приступал к следующему проекту.
© 20th Century Fox Film CorporationКадр из фильма "Один дома"
Кадр из фильма Один дома
© 20th Century Fox Film Corporation
Кадр из фильма "Один дома"
Еще он любил давать ребенку уроки. Мальчик-миллионер спал на диване, а не в своей спальне. Просто потому, что папа так сказал.

"Он завидовал. Все, чего он хотел получить от жизни, я добился в десять лет", — вспоминал Маколей.

Терпение актера лопнуло после того, как его родители расстались. Они боролись не столько за опеку, сколько за гонорары сына. Сам Маколей узнал о том, какая сумма на его счету только в 16. И решил, что пора избавиться от опеки не на шутку разошедшегося отца. Суд оказался на стороне актера.

Тепло чужой славы для отца Рианны

Напился на благотворительном мероприятии и упал на ковровой дорожке — так в 2014 отличился отец Рианны Рональд Фенти. Годом ранее он прошел курс реабилитации стоимостью в 58 тысяч долларов. Не сработало. Сложности с алкоголем у него давно. С наркотиками он тоже знаком. И это не единственные проблемы Рональда.
Рианна рассказывала, что в детстве видела, как папа сломал нос ее маме. Однако иск против отца в 2019 году она подала по причине, со спиртным и рукоприкладством не связанной.
© AP Photo / Invision/Joel RyanАмериканская певица Рианна на премьере фильма "Валериан и город тысячи планет" в Лондоне
Американская певица Рианна на премьере фильма Валериан и город тысячи планет в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
Американская певица Рианна на премьере фильма "Валериан и город тысячи планет" в Лондоне
По мнению Рианны, родственник наживался на ее славе. Рональд якобы использовал знаменитую фамилию для обогащения: создал компанию по поиску талантов Fenty Entertainment, называл себя ее агентом и обещал организовать концерты дочери на разных площадках.
Рианна требовала возмещения ущерба и запрета на бизнес отца.
Однако до суда дело так и не дошло. Иск звезда отозвала — видимо, разногласия были улажены и так. Да и в трудные минуты Рианна папу не бросила. Когда он заболел коронавирусом, она прислала ему аппарат ИВЛ.

Ботокс, а не сын: деньги Лейтон Мистер

Звезда культового сериала "Сплетница" Лейтон Мистер родилась в тюрьме. Ее мама Констанс отбывала наказание за контрабанду наркотиков, и первое время малышку воспитывали ее дедушка и бабушка.
В 10 лет Лейтон стала моделью, в 13 начала сниматься на ТВ. Роли принесли хорошие деньги.
© AP Photo / Getty Images / Gabriel OlsenАмериканская актриса, певица и фотомодель Лейтон Мистер
Американская актриса, певица и фотомодель Лейтон Мистер - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Getty Images / Gabriel Olsen
Американская актриса, певица и фотомодель Лейтон Мистер
Семь с половиной тысяч долларов ежемесячно Мистер переводила своей маме. Актриса верила, что они вкладываются в лечение ее младшего брата — у него были проблемы со здоровьем. Констанс тратила их на себя.
Ботокс, пластическая хирургия и наращивание волос — вот куда шли деньги Лейтон. В 2011 актриса подала на маму в суд. Констанс без боя не сдавалась. Она уверяла, что дочь обещала ей давать по десять тысяч каждый месяц, и грозилась отсудить три миллиона долларов. В суде победила Лейтон.

Опасные связи Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор поместили в реабилитационный центр на 18 месяцев. Тогда ей было всего 13 лет. К этому возрасту актриса уже страдала от алкогольной и наркотической зависимости.
Сниматься она начала в 11 месяцев, а в восемь лет уже вовсю тусовалась со взрослыми — на вечеринки отправлялась с мамой. Ее родителям самим нравилось общаться с селебрити.
© AP Photo / Chris PizzelloАктриса Дрю Бэрримор на премьере фильма "На расстоянии любви"
Актриса Дрю Бэрримор на премьере фильма На расстоянии любви - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Chris Pizzello
Актриса Дрю Бэрримор на премьере фильма "На расстоянии любви"
О времени, проведенном в клинике, актриса не жалеет.
"Там я узнала, что такое дисциплина. Вообще, это было похоже на какой-то учебный центр. Но мне был нужен весь этот безумный порядок. Моя жизнь не была нормальной. Я не была обычным ребенком. И это неправильно, мне нужны были изменения".
Дрю не хотела после клиники возвращаться к родителям — переживала, что снова сорвется. От их опеки она освободилась в судебном порядке.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 06:04Шоубиз
СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
 
ШоубизБритни СпирсРианна (Робин Фенти)Маколей КалкинДрю Бэрримор
 
 
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