https://ria.ru/20210908/znamenitosti-1749153453.html

Новости шоубиза: как судятся с родителями Спирс, Рианна, Калкин и Бэрримор

Новости шоубиза: как судятся с родителями Спирс, Рианна, Калкин и Бэрримор - РИА Новости, 08.09.2021

Новости шоубиза: как судятся с родителями Спирс, Рианна, Калкин и Бэрримор

Слава приносит звездам деньги и любовь фанатов, но не решает все проблемы в семье. Бритни Спирс с 2008 года мучается под опекой отца. И она не единственная,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:38

2021-09-08T16:38

2021-09-08T16:38

шоубиз

бритни спирс

рианна (робин фенти)

маколей калкин

дрю бэрримор

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Слава приносит звездам деньги и любовь фанатов, но не решает все проблемы в семье. Бритни Спирс с 2008 года мучается под опекой отца. И она не единственная, кому из знаменитостей пришлось обратиться в суд, чтобы решить семейные проблемы. В списке Рианна, Маколей Калкин, Лейтон Мистер, Дрю Бэрримор и другие. Как они судятся со своими родителями — в материале РИА Новости. Травматичное опекунство Бритни СпирсНедееспособна — это вердикт, который свалился на голову Бритни 13 лет назад. Поп-звезда болезненно переживала расставание с Кевином Федерлайном. Ходили слухи о ее зависимости от наркотиков. Бритни упрекали и в том, что мать из нее вышла не очень — дива ездила за рулем с ребенком на руках. А потом она и вовсе побрилась наголо — снимки лысой Спирс облетели весь мир. Над ней посмеивались. Ей сочувствовали. Ее корежило. Опекуном поп-звезды стал ее же отец Джейми. Казалось бы, родной человек должен приложить максимум усилий, чтобы "темные времена" в жизни его дочери закончились. Но все не так просто.Папа контролировал финансы и личную жизнь дочери, а Бритни продолжала страдать. О своих муках она смогла заявить только этим летом. 23 июня певица потребовала в суде, чтобы опекунство прекратили. Оставшиеся летние месяцы общественность увлеченно следила за тем, кто победит: кумир миллионов или ее отец. На днях стало известно, что сила оказалась на стороне Бритни — Джейми просит суд освободить дочь из-под его опеки. Алчный папа Маколея КалкинаВ 1993 году Маколей Калкин стал самым молодым актером, когда-либо получившим гонорар в миллион долларов. Немудрено, что у его родителей закружилась голова от обрушившихся на их чадо славы и денег. Кристофер, папы юной звезды, диктовал воротилам киноиндустрии свои условия, а его сын пахал и снялся в 15 фильмах за семь лет. "Мне нужно немного передохнуть", — Маколей жаловался отцу на усталость. Калкин-старший кивал, и его сын приступал к следующему проекту. Еще он любил давать ребенку уроки. Мальчик-миллионер спал на диване, а не в своей спальне. Просто потому, что папа так сказал. Терпение актера лопнуло после того, как его родители расстались. Они боролись не столько за опеку, сколько за гонорары сына. Сам Маколей узнал о том, какая сумма на его счету только в 16. И решил, что пора избавиться от опеки не на шутку разошедшегося отца. Суд оказался на стороне актера. Тепло чужой славы для отца РианныНапился на благотворительном мероприятии и упал на ковровой дорожке — так в 2014 отличился отец Рианны Рональд Фенти. Годом ранее он прошел курс реабилитации стоимостью в 58 тысяч долларов. Не сработало. Сложности с алкоголем у него давно. С наркотиками он тоже знаком. И это не единственные проблемы Рональда. Рианна рассказывала, что в детстве видела, как папа сломал нос ее маме. Однако иск против отца в 2019 году она подала по причине, со спиртным и рукоприкладством не связанной. По мнению Рианны, родственник наживался на ее славе. Рональд якобы использовал знаменитую фамилию для обогащения: создал компанию по поиску талантов Fenty Entertainment, называл себя ее агентом и обещал организовать концерты дочери на разных площадках.Рианна требовала возмещения ущерба и запрета на бизнес отца. Однако до суда дело так и не дошло. Иск звезда отозвала — видимо, разногласия были улажены и так. Да и в трудные минуты Рианна папу не бросила. Когда он заболел коронавирусом, она прислала ему аппарат ИВЛ. Ботокс, а не сын: деньги Лейтон МистерЗвезда культового сериала "Сплетница" Лейтон Мистер родилась в тюрьме. Ее мама Констанс отбывала наказание за контрабанду наркотиков, и первое время малышку воспитывали ее дедушка и бабушка.В 10 лет Лейтон стала моделью, в 13 начала сниматься на ТВ. Роли принесли хорошие деньги.Семь с половиной тысяч долларов ежемесячно Мистер переводила своей маме. Актриса верила, что они вкладываются в лечение ее младшего брата — у него были проблемы со здоровьем. Констанс тратила их на себя. Ботокс, пластическая хирургия и наращивание волос — вот куда шли деньги Лейтон. В 2011 актриса подала на маму в суд. Констанс без боя не сдавалась. Она уверяла, что дочь обещала ей давать по десять тысяч каждый месяц, и грозилась отсудить три миллиона долларов. В суде победила Лейтон. Опасные связи Дрю БэрриморДрю Бэрримор поместили в реабилитационный центр на 18 месяцев. Тогда ей было всего 13 лет. К этому возрасту актриса уже страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Сниматься она начала в 11 месяцев, а в восемь лет уже вовсю тусовалась со взрослыми — на вечеринки отправлялась с мамой. Ее родителям самим нравилось общаться с селебрити. О времени, проведенном в клинике, актриса не жалеет. Дрю не хотела после клиники возвращаться к родителям — переживала, что снова сорвется. От их опеки она освободилась в судебном порядке.

https://ria.ru/20210901/opekunstvo-1748096858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бритни спирс, рианна (робин фенти), маколей калкин, дрю бэрримор