https://ria.ru/20210908/zinichev-1749231176.html

Зиничев являл собой пример истинного офицера, заявил глава РЖД

Зиничев являл собой пример истинного офицера, заявил глава РЖД - РИА Новости, 08.09.2021

Зиничев являл собой пример истинного офицера, заявил глава РЖД

Глава МЧС России Евгений Зиничев являл собой пример истинного офицера, который всегда и во всем руководствовался высокими понятиями чести и долга, говорится в... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:47

2021-09-08T17:47

2021-09-08T17:47

общество

норильск

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

олег белозеров

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев являл собой пример истинного офицера, который всегда и во всем руководствовался высокими понятиями чести и долга, говорится в телеграмме главы РЖД Олега Белозёрова в адрес МЧС.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."От себя лично и от российских железнодорожников выражаю глубокие соболезнования его коллегам и друзьям, а также прошу передать самые искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Евгения Николаевича. Разделяем вместе с вами всю боль от этой невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме."Его профессионализм, способность охватывать огромный объем данных, принимать верные решения в самых экстренных ситуациях принесли ему заслуженный авторитет как среди коллег, так и среди простых граждан. У меня сохранятся самые теплые воспоминания и о человеческих качествах Евгения Николаевича. Он являл собой пример истинного офицера, который всегда и во всем руководствовался высокими понятиями чести и долга. До самого конца оставаясь верным своим жизненным принципам, он геройски погиб, спасая другого человека. Память о Евгении Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах", - отметил Белозёров.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749223635.html

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749221087.html

норильск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, норильск, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег белозеров, евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев