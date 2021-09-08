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Зиничев являл собой пример истинного офицера, заявил глава РЖД
Зиничев являл собой пример истинного офицера, заявил глава РЖД - РИА Новости, 08.09.2021
Зиничев являл собой пример истинного офицера, заявил глава РЖД
Глава МЧС России Евгений Зиничев являл собой пример истинного офицера, который всегда и во всем руководствовался высокими понятиями чести и долга, говорится в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:47
2021-09-08T17:47
общество
норильск
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
олег белозеров
евгений зиничев
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев являл собой пример истинного офицера, который всегда и во всем руководствовался высокими понятиями чести и долга, говорится в телеграмме главы РЖД Олега Белозёрова в адрес МЧС.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."От себя лично и от российских железнодорожников выражаю глубокие соболезнования его коллегам и друзьям, а также прошу передать самые искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Евгения Николаевича. Разделяем вместе с вами всю боль от этой невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме."Его профессионализм, способность охватывать огромный объем данных, принимать верные решения в самых экстренных ситуациях принесли ему заслуженный авторитет как среди коллег, так и среди простых граждан. У меня сохранятся самые теплые воспоминания и о человеческих качествах Евгения Николаевича. Он являл собой пример истинного офицера, который всегда и во всем руководствовался высокими понятиями чести и долга. До самого конца оставаясь верным своим жизненным принципам, он геройски погиб, спасая другого человека. Память о Евгении Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах", - отметил Белозёров.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749223635.html
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749221087.html
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общество, норильск, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег белозеров, евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев
17:47 08.09.2021
 
Зиничев являл собой пример истинного офицера, заявил глава РЖД

Генеральный директор РЖД Белозеров: глава МЧС Зиничев являл собой пример истинного офицера

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр МЧС РФ Евгений Зиничев
Министр МЧС РФ Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев являл собой пример истинного офицера, который всегда и во всем руководствовался высокими понятиями чести и долга, говорится в телеграмме главы РЖД Олега Белозёрова в адрес МЧС.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
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"От себя лично и от российских железнодорожников выражаю глубокие соболезнования его коллегам и друзьям, а также прошу передать самые искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Евгения Николаевича. Разделяем вместе с вами всю боль от этой невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме.
"Его профессионализм, способность охватывать огромный объем данных, принимать верные решения в самых экстренных ситуациях принесли ему заслуженный авторитет как среди коллег, так и среди простых граждан. У меня сохранятся самые теплые воспоминания и о человеческих качествах Евгения Николаевича. Он являл собой пример истинного офицера, который всегда и во всем руководствовался высокими понятиями чести и долга. До самого конца оставаясь верным своим жизненным принципам, он геройски погиб, спасая другого человека. Память о Евгении Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах", - отметил Белозёров.
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ОбществоНорильскРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Олег БелозеровЕвгений ЗиничевПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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