https://ria.ru/20210908/zinichev-1749231176.html
Зиничев являл собой пример истинного офицера, заявил глава РЖД
Зиничев являл собой пример истинного офицера, заявил глава РЖД - РИА Новости, 08.09.2021
Зиничев являл собой пример истинного офицера, заявил глава РЖД
Глава МЧС России Евгений Зиничев являл собой пример истинного офицера, который всегда и во всем руководствовался высокими понятиями чести и долга, говорится в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:47
2021-09-08T17:47
2021-09-08T17:47
общество
норильск
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
олег белозеров
евгений зиничев
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев являл собой пример истинного офицера, который всегда и во всем руководствовался высокими понятиями чести и долга, говорится в телеграмме главы РЖД Олега Белозёрова в адрес МЧС.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."От себя лично и от российских железнодорожников выражаю глубокие соболезнования его коллегам и друзьям, а также прошу передать самые искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Евгения Николаевича. Разделяем вместе с вами всю боль от этой невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме."Его профессионализм, способность охватывать огромный объем данных, принимать верные решения в самых экстренных ситуациях принесли ему заслуженный авторитет как среди коллег, так и среди простых граждан. У меня сохранятся самые теплые воспоминания и о человеческих качествах Евгения Николаевича. Он являл собой пример истинного офицера, который всегда и во всем руководствовался высокими понятиями чести и долга. До самого конца оставаясь верным своим жизненным принципам, он геройски погиб, спасая другого человека. Память о Евгении Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах", - отметил Белозёров.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749223635.html
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общество, норильск, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег белозеров, евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев
Зиничев являл собой пример истинного офицера, заявил глава РЖД
Генеральный директор РЖД Белозеров: глава МЧС Зиничев являл собой пример истинного офицера