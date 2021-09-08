Зиничев ушел из жизни, как настоящий спасатель, заявил Минниханов
Президент Татарстана Минниханов: Зиничев ушел из жизни, как настоящий защитник и спасатель
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкГлава МЧС России Евгений Зиничев на межведомственных учениях по защите от чрезвычайных ситуаций арктической зоны в Красноярском крае
КАЗАНЬ, 8 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева его супруге Наталье Зиничевой, отметив, что он ушёл из жизни, как настоящий защитник и спасатель, сообщает пресс-служба главы республики.
"Глубоко потрясен известием о гибели Вашего супруга, министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева. Мужественный, благородный человек, избравший своим призванием непростое дело обеспечения безопасности государства и общества, Евгений Николаевич ушел из жизни, как настоящий защитник и спасатель – при исполнении служебного долга", - говорится в телеграмме соболезнования.
По словам Минниханова, горько сознавать, что страна потеряла такого сильного, надежного руководителя, опытного профессионала, верного долгу и Отечеству. Он выразил уверенность, что все, кому посчастливилось знать Зиничева лично, сохранят добрую и светлую память о нем.
"Вы внезапно потеряли очень близкого, родного человека, с которым разделили свою жизнь и вырастили детей – это невосполнимая утрата и огромная душевная боль. Желаю Вам поддержки родных и близких, сил и стойкости духа в эти тяжелые дни", - написал Минниханов.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.