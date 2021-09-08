https://ria.ru/20210908/zinichev-1749220101.html

Зиничев ушел из жизни, как настоящий спасатель, заявил Минниханов

Зиничев ушел из жизни, как настоящий спасатель, заявил Минниханов - РИА Новости, 08.09.2021

Зиничев ушел из жизни, как настоящий спасатель, заявил Минниханов

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева его супруге Наталье Зиничевой, отметив,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:55

2021-09-08T16:55

2021-09-08T16:55

общество

норильск

рустам минниханов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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КАЗАНЬ, 8 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева его супруге Наталье Зиничевой, отметив, что он ушёл из жизни, как настоящий защитник и спасатель, сообщает пресс-служба главы республики."Глубоко потрясен известием о гибели Вашего супруга, министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева. Мужественный, благородный человек, избравший своим призванием непростое дело обеспечения безопасности государства и общества, Евгений Николаевич ушел из жизни, как настоящий защитник и спасатель – при исполнении служебного долга", - говорится в телеграмме соболезнования.По словам Минниханова, горько сознавать, что страна потеряла такого сильного, надежного руководителя, опытного профессионала, верного долгу и Отечеству. Он выразил уверенность, что все, кому посчастливилось знать Зиничева лично, сохранят добрую и светлую память о нем.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749218337.html

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749205645.html

норильск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, норильск, рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев