https://ria.ru/20210908/zinichev-1749202319.html
Зиничев верно служил Отечеству и ушел как герой, заявил Шапошников
Зиничев верно служил Отечеству и ушел как герой, заявил Шапошников - РИА Новости, 08.09.2021
Зиничев верно служил Отечеству и ушел как герой, заявил Шапошников
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:32
2021-09-08T15:32
2021-09-08T16:18
норильск
московская городская дума
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алексей шапошников
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Верно служил своему Отечеству и ушел как настоящий герой. Спасая человека, при исполнении служебного долга погиб министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии Евгений Зиничев. Невосполнимая потеря для страны, армии, семьи", — сообщил Шапошников журналистам.По словам спикера Мосгордумы, Зиничев был настоящим офицером, мужественным, бесстрашным, надежным, верным своему долгу и истинным патриотом и профессионалом."Мы сохраним в наших сердцах память о подвиге Евгения Зиничева. От имени депутатов Московской городской Думы выражаю глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Николаевича. Глубоко скорбим. Светлая память герою", — добавил он.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749187014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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норильск, московская городская дума, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей шапошников, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
15:32 08.09.2021 (обновлено: 16:18 08.09.2021)
Зиничев верно служил Отечеству и ушел как герой, заявил Шапошников
Председатель Мосгордумы Шапошников: Зиничев верно служил Отечеству и ушел как герой