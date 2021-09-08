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Зиничев верно служил Отечеству и ушел как герой, заявил Шапошников
Зиничев верно служил Отечеству и ушел как герой, заявил Шапошников - РИА Новости, 08.09.2021
Зиничев верно служил Отечеству и ушел как герой, заявил Шапошников
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:32
2021-09-08T16:18
норильск
московская городская дума
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алексей шапошников
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Верно служил своему Отечеству и ушел как настоящий герой. Спасая человека, при исполнении служебного долга погиб министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии Евгений Зиничев. Невосполнимая потеря для страны, армии, семьи", — сообщил Шапошников журналистам.По словам спикера Мосгордумы, Зиничев был настоящим офицером, мужественным, бесстрашным, надежным, верным своему долгу и истинным патриотом и профессионалом."Мы сохраним в наших сердцах память о подвиге Евгения Зиничева. От имени депутатов Московской городской Думы выражаю глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Николаевича. Глубоко скорбим. Светлая память герою", — добавил он.
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норильск, московская городская дума, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей шапошников, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
15:32 08.09.2021 (обновлено: 16:18 08.09.2021)
 
Зиничев верно служил Отечеству и ушел как герой, заявил Шапошников

Председатель Мосгордумы Шапошников: Зиничев верно служил Отечеству и ушел как герой

© Фото : МЧС РоссииГлава МЧС России Евгений Зиничев проверяет ход строительства новой пожарной части в Норильске. 8 сентября 2021
Глава МЧС России Евгений Зиничев проверяет ход строительства новой пожарной части в Норильске. 8 сентября 2021 - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
"Верно служил своему Отечеству и ушел как настоящий герой. Спасая человека, при исполнении служебного долга погиб министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии Евгений Зиничев. Невосполнимая потеря для страны, армии, семьи", — сообщил Шапошников журналистам.
По словам спикера Мосгордумы, Зиничев был настоящим офицером, мужественным, бесстрашным, надежным, верным своему долгу и истинным патриотом и профессионалом.
"Мы сохраним в наших сердцах память о подвиге Евгения Зиничева. От имени депутатов Московской городской Думы выражаю глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Николаевича. Глубоко скорбим. Светлая память герою", — добавил он.
Министр МЧС РФ Евгений Зиничев в кризисном центре Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий перед совещанием по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 15:03
Как погиб глава МЧС Евгений Зиничев
 
НорильскМосковская городская думаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Алексей ШапошниковЕвгений ЗиничевРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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