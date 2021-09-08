https://ria.ru/20210908/zinichev-1749202319.html

Зиничев верно служил Отечеству и ушел как герой, заявил Шапошников

Зиничев верно служил Отечеству и ушел как герой, заявил Шапошников - РИА Новости, 08.09.2021

Зиничев верно служил Отечеству и ушел как герой, заявил Шапошников

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:32

2021-09-08T15:32

2021-09-08T16:18

норильск

московская городская дума

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алексей шапошников

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Верно служил своему Отечеству и ушел как настоящий герой. Спасая человека, при исполнении служебного долга погиб министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии Евгений Зиничев. Невосполнимая потеря для страны, армии, семьи", — сообщил Шапошников журналистам.По словам спикера Мосгордумы, Зиничев был настоящим офицером, мужественным, бесстрашным, надежным, верным своему долгу и истинным патриотом и профессионалом."Мы сохраним в наших сердцах память о подвиге Евгения Зиничева. От имени депутатов Московской городской Думы выражаю глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Николаевича. Глубоко скорбим. Светлая память герою", — добавил он.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749187014.html

норильск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норильск, московская городская дума, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей шапошников, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев