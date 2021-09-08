https://ria.ru/20210908/zinichev-1749161091.html

Глава МЧС Зиничев погиб на учениях, спасая человека

Глава МЧС Зиничев погиб на учениях, спасая человека - РИА Новости, 08.09.2021

Глава МЧС Зиничев погиб на учениях, спасая человека

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, ему было 55 лет. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:44

2021-09-08T12:44

2021-09-08T13:58

происшествия

евгений зиничев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744751912_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_3d2707d21ef214a87454ae2c9fa146fd.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, ему было 55 лет. Это случилось на межведомственных учениях по защите от чрезвычайных ситуаций Арктической зоны, министр пытался спасти человека, сообщили в ведомстве. Зиничев приехал в Дудинку вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом, чтобы проверить, как идет строительство новой пожарной части."Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом", — написала в Telegram-канале главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.Оператор тоже погиб, добавила она. Владимиру Путину уже доложили о случившемся, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический и финансовый факультеты Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013-м прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба.В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности.С июня 2015-го по июль 2016 года занимал пост начальника Управления ФСБ по Калининградской области. В ноябре 2016-го стал заместителем директора ФСБ, а в 2018 году указом президента был назначен главой МЧС, вновь занял эту должность в 2020-м.Двадцать первого декабря 2020 года ему было присвоено звание генерала армии.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, евгений зиничев, россия