https://ria.ru/20210908/zemletryasenie-1749101101.html
У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4
У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 08.09.2021
У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4
Подземный толчок магнитудой 5,4 произошел в среду у острова Беринга, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T05:53
2021-09-08T05:53
2021-09-08T05:53
происшествия
землетрясение
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
остров беринга
тихий океан
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,4 произошел в среду у острова Беринга, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН.Толчок зафиксировали в 14.28 местного времени (5.28 мск) в акватории Тихого океана в 43 километрах от села Никольское, очаг залегал на глубине 44 километров, следует из сообщения геофизической службы.В МЧС региона сообщили, что жители острова в оперативные службы и ЕДДС не обращались.
https://ria.ru/20210903/zemletryasenie-1748553418.html
петропавловск-камчатский
остров беринга
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происшествия, землетрясение, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, остров беринга, тихий океан
У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4
У острова Беринга произошел подземный толчок магнитудой 5,4