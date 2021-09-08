https://ria.ru/20210908/zemletryasenie-1749101101.html

У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4

У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 08.09.2021

У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4

Подземный толчок магнитудой 5,4 произошел в среду у острова Беринга, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T05:53

2021-09-08T05:53

2021-09-08T05:53

происшествия

землетрясение

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

остров беринга

тихий океан

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,4 произошел в среду у острова Беринга, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН.Толчок зафиксировали в 14.28 местного времени (5.28 мск) в акватории Тихого океана в 43 километрах от села Никольское, очаг залегал на глубине 44 километров, следует из сообщения геофизической службы.В МЧС региона сообщили, что жители острова в оперативные службы и ЕДДС не обращались.

https://ria.ru/20210903/zemletryasenie-1748553418.html

петропавловск-камчатский

остров беринга

тихий океан

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происшествия, землетрясение, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, остров беринга, тихий океан