В Ярославле реконструируют очистные сооружения
Два крупных проекта по реконструкции очистных сооружений запланированы в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Реализация двух масштабных проектов по реконструкции очистных сооружений в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" стартуют в Ярославле в 2022 году, сообщает правительство Ярославской области.
Сообщается, что в числе направлений, которые губернатор региона Дмитрий Миронов определил как основные в работе правительства области, – масштабная модернизация жилищно-коммунального комплекса. Ярославская область активно включилась в реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". На сегодня построено восемь очистных сооружений. Еще на трех объектах работы продолжаются.
"В 2022 году начнется реализация двух масштабных проектов по реконструкции комплекса сооружений биологической очистки сточных вод второй очереди очистных сооружений и системы обеззараживания сточных вод первой и второй очереди очистных сооружений в Ярославле", - говорится в сообщении.
По программе "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году должны быть завершены работы на станциях водоочистки в поселке Красные Ткачи и в городе Пошехонье. В конце следующего года будут построены очистные сооружения водоснабжения в Данилове, информирует областное правительство.
Ветхие коммунальные сети меняют и в рамках инвестиционных программ. "В сфере водоснабжения и водоотведения запланированный объем капитальных вложений по четырем программам на 2021 год составляет 634 миллиона рублей. Для сравнения: за 2017-2020 годы – 400 миллионов рублей, в том числе 210,6 миллиона рублей за 2020 год", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства региона Виктора Неженца.
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