Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210908/yaroslavl-1749233893.html
В Ярославле реконструируют очистные сооружения
В Ярославле реконструируют очистные сооружения - РИА Новости, 08.09.2021
В Ярославле реконструируют очистные сооружения
Реализация двух масштабных проектов по реконструкции очистных сооружений в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" стартуют в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:03
2021-09-08T18:03
ярославская область
общество
экология
данилов
ярославль
ярославская область
дмитрий миронов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c73d8b798da20f32529dc499bbef693.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Реализация двух масштабных проектов по реконструкции очистных сооружений в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" стартуют в Ярославле в 2022 году, сообщает правительство Ярославской области.Сообщается, что в числе направлений, которые губернатор региона Дмитрий Миронов определил как основные в работе правительства области, – масштабная модернизация жилищно-коммунального комплекса. Ярославская область активно включилась в реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". На сегодня построено восемь очистных сооружений. Еще на трех объектах работы продолжаются."В 2022 году начнется реализация двух масштабных проектов по реконструкции комплекса сооружений биологической очистки сточных вод второй очереди очистных сооружений и системы обеззараживания сточных вод первой и второй очереди очистных сооружений в Ярославле", - говорится в сообщении.По программе "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году должны быть завершены работы на станциях водоочистки в поселке Красные Ткачи и в городе Пошехонье. В конце следующего года будут построены очистные сооружения водоснабжения в Данилове, информирует областное правительство.Ветхие коммунальные сети меняют и в рамках инвестиционных программ. "В сфере водоснабжения и водоотведения запланированный объем капитальных вложений по четырем программам на 2021 год составляет 634 миллиона рублей. Для сравнения: за 2017-2020 годы – 400 миллионов рублей, в том числе 210,6 миллиона рублей за 2020 год", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства региона Виктора Неженца.
https://ria.ru/20210908/obekty-1749232430.html
https://ria.ru/20210827/fap-1747558529.html
данилов
ярославль
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03262f53d3dd0ee767cccc36c4996155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, экология, данилов, ярославль, ярославская область, дмитрий миронов, россия
18:03 08.09.2021
 
В Ярославле реконструируют очистные сооружения

Два крупных проекта по реконструкции очистных сооружений запланированы в Ярославле

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Реализация двух масштабных проектов по реконструкции очистных сооружений в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" стартуют в Ярославле в 2022 году, сообщает правительство Ярославской области.
Сообщается, что в числе направлений, которые губернатор региона Дмитрий Миронов определил как основные в работе правительства области, – масштабная модернизация жилищно-коммунального комплекса. Ярославская область активно включилась в реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". На сегодня построено восемь очистных сооружений. Еще на трех объектах работы продолжаются.
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 17:52Ярославская область
В Ярославской области построят десять социальных объектов в 2021 году
"В 2022 году начнется реализация двух масштабных проектов по реконструкции комплекса сооружений биологической очистки сточных вод второй очереди очистных сооружений и системы обеззараживания сточных вод первой и второй очереди очистных сооружений в Ярославле", - говорится в сообщении.
По программе "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году должны быть завершены работы на станциях водоочистки в поселке Красные Ткачи и в городе Пошехонье. В конце следующего года будут построены очистные сооружения водоснабжения в Данилове, информирует областное правительство.
Ветхие коммунальные сети меняют и в рамках инвестиционных программ. "В сфере водоснабжения и водоотведения запланированный объем капитальных вложений по четырем программам на 2021 год составляет 634 миллиона рублей. Для сравнения: за 2017-2020 годы – 400 миллионов рублей, в том числе 210,6 миллиона рублей за 2020 год", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства региона Виктора Неженца.
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 16:54Ярославская область
В Ярославской области построят восемь ФАПов
 
Ярославская областьОбществоЭкологияДаниловЯрославльЯрославская областьДмитрий МироновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41В Магадане произошел пожар в здании бывшего филиала "Росбанка"
06:33В Таиланде задержали трех россиян по подозрению в незаконной торговле
06:30Восстановить фрески в Помпеях поможет робот
06:18В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18На Камчатке застрелили двух агрессивных медведей
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
Лента новостейМолния