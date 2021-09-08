https://ria.ru/20210908/yandeks-1749096730.html
СМИ: "Яндекс" подвергся крупнейшей в истории рунета кибератаке
СМИ: "Яндекс" подвергся крупнейшей в истории рунета кибератаке - РИА Новости, 08.09.2021
СМИ: "Яндекс" подвергся крупнейшей в истории рунета кибератаке
Российская интернет-компания "Яндекс" подверглась кибератаке, официальный представитель компании подтвердил газете "Ведомости" факт атаки, а источник издания в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T01:47
2021-09-08T01:47
2021-09-08T01:47
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская интернет-компания "Яндекс" подверглась кибератаке, официальный представитель компании подтвердил газете "Ведомости" факт атаки, а источник издания в "Яндексе" назвал атаку крупнейшей в истории рунета."Высокопоставленный источник в "Яндексе" сообщил "Ведомостям", что в минувшие выходные на серверы компании была совершена самая крупная DDoS-атака в истории рунета. Рекордный масштаб кибератаки был подтвержден американской компанией Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с "Яндексом", - пишет издание, утверждая со ссылкой на другой источник в компании, что атака продолжается и на этой неделе.Официальный представитель "Яндекса", как утверждает газета, информацию об атаке подтвердил, не рассказав о подробностях."На "Яндекс" действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов", - приводит газета слова представителя. По его словам, атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали.
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технологии, москва, кибератаки, яндекс, россия
СМИ: "Яндекс" подвергся крупнейшей в истории рунета кибератаке
"Ведомости": компания "Яндекс" подверглась крупнейшей в истории рунета кибератаке
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Российская интернет-компания "Яндекс" подверглась кибератаке, официальный представитель компании подтвердил газете "Ведомости" факт атаки, а источник издания в "Яндексе
" назвал атаку крупнейшей в истории рунета.
"Высокопоставленный источник в "Яндексе" сообщил "Ведомостям", что в минувшие выходные на серверы компании была совершена самая крупная DDoS-атака в истории рунета. Рекордный масштаб кибератаки был подтвержден американской компанией Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с "Яндексом", - пишет издание, утверждая со ссылкой на другой источник в компании, что атака продолжается и на этой неделе.
"Мы проводим расследование вместе с подрядчиками... Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны", - приводит газета слова другого собеседника в "Яндексе".
Официальный представитель "Яндекса", как утверждает газета, информацию об атаке подтвердил, не рассказав о подробностях.
"На "Яндекс" действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов", - приводит газета слова представителя. По его словам, атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали.