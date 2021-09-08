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Число пострадавших из-за взрыва газа в Ногинске выросло до 15 человек

Число пострадавших из-за взрыва газа в Ногинске выросло до 15 человек - РИА Новости, 08.09.2021

Число пострадавших из-за взрыва газа в Ногинске выросло до 15 человек

Число пострадавших из-за взрыва газа в Ногинске возросло до 15, двое из них находятся в тяжелом состоянии, заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:41

2021-09-08T14:41

2021-09-08T14:41

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

евгений хромушин

россия

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Число пострадавших из-за взрыва газа в Ногинске возросло до 15, двое из них находятся в тяжелом состоянии, заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин."Пострадали всего 15 человек, "тяжелых" двое, все в больнице, всем оказывается помощь", - сказал Хромушин журналистам.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, извлечены тела двух погибших.

ногинск

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), евгений хромушин, россия, взрыв газа в жилом доме в ногинске