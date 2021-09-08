Семьи погибших при взрыве в Ногинске получат по миллиону рублей

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил выплатить семьям погибших из-за взрыва газа в Ногинске один миллион рублей, сообщается в Telegram-канале главы региона."По поручению губернатора семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске получат по 1 миллиону рублей", - говорится в сообщении."Жители, получившие ранения, получат от 100 до 500 тысяч рублей - в зависимости от степени их тяжести",- говорится в сообщении.По данным Telegram-канала, людям из пострадавших квартир окажут экстренную социальную помощь в размере 30 тысяч рублей на члена семьи. Если же человек проживал один, то ему выплатят 50 тысяч рублей.Отмечается, что сейчас жители обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием и теплыми вещами. Временное размещение им предоставят на выбор в доме отдыха "Боровое" или в квартирах, которые для них снимут рядом. Желающие смогут остаться у родственников. Припаркованные рядом с домом машины, получившие повреждения при взрыве, также отремонтируют.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, извлечены тела двух погибших.
"По поручению губернатора семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске получат по 1 миллиону рублей", - говорится в сообщении.
"Жители, получившие ранения, получат от 100 до 500 тысяч рублей - в зависимости от степени их тяжести",- говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, людям из пострадавших квартир окажут экстренную социальную помощь в размере 30 тысяч рублей на члена семьи. Если же человек проживал один, то ему выплатят 50 тысяч рублей.
Отмечается, что сейчас жители обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием и теплыми вещами. Временное размещение им предоставят на выбор в доме отдыха "Боровое" или в квартирах, которые для них снимут рядом. Желающие смогут остаться у родственников. Припаркованные рядом с домом машины, получившие повреждения при взрыве, также отремонтируют.
Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, извлечены тела двух погибших.
По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
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По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
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