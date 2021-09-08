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Семьи погибших при взрыве в Ногинске получат по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве в Ногинске получат по миллиону рублей - РИА Новости, 08.09.2021

Семьи погибших при взрыве в Ногинске получат по миллиону рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил выплатить семьям погибших из-за взрыва газа в Ногинске один миллион рублей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:01

2021-09-08T14:01

2021-09-08T14:17

россия

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил выплатить семьям погибших из-за взрыва газа в Ногинске один миллион рублей, сообщается в Telegram-канале главы региона."По поручению губернатора семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске получат по 1 миллиону рублей", - говорится в сообщении."Жители, получившие ранения, получат от 100 до 500 тысяч рублей - в зависимости от степени их тяжести",- говорится в сообщении.По данным Telegram-канала, людям из пострадавших квартир окажут экстренную социальную помощь в размере 30 тысяч рублей на члена семьи. Если же человек проживал один, то ему выплатят 50 тысяч рублей.Отмечается, что сейчас жители обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием и теплыми вещами. Временное размещение им предоставят на выбор в доме отдыха "Боровое" или в квартирах, которые для них снимут рядом. Желающие смогут остаться у родственников. Припаркованные рядом с домом машины, получившие повреждения при взрыве, также отремонтируют.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, извлечены тела двух погибших.

россия

ногинск

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, взрыв газа в жилом доме в ногинске