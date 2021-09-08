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Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до 14 человек

Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до 14 человек - РИА Новости, 08.09.2021

Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до 14 человек

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до 14 человек, шестеро из них госпитализированы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:19

2021-09-08T12:19

2021-09-08T13:28

ногинск

взрыв газа в жилом доме в ногинске

происшествия

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до 14 человек, шестеро из них госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Собеседник агентства сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших.При этом данные о количестве жертв разнятся: СК располагает информацией о двух, Минздрав — об одном. Хлопок газовоздушной смеси произошел около семи утра на улице 28 Июня, дом 9а. Обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждены 24 квартиры.Из здания эвакуировали более 170 человек. Под завалами могут находиться еще несколько жителей.На месте работают оперативные службы, туда же приехал глава Московской области Андрей Воробьев. По его словам, восстановление дома может занять до восьми месяцев.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Телефон горячей линии +7 495 542 21 41.

ногинск

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске, происшествия, россия