Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до 14 человек

Число пострадавших от взрыва газа в Ногинске выросло до 14, шестеро госпитализированы
Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.
Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.
Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.
Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.
Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.
Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.
Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.
Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.
У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.
У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.
По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.
Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.
Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.
Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.
Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.
Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.
У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.
По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.