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Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до 14 человек
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до 14 человек - РИА Новости, 08.09.2021
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до 14 человек
Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до 14 человек, шестеро из них госпитализированы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:19
2021-09-08T13:28
ногинск
взрыв газа в жилом доме в ногинске
происшествия
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до 14 человек, шестеро из них госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Собеседник агентства сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших.При этом данные о количестве жертв разнятся: СК располагает информацией о двух, Минздрав — об одном. Хлопок газовоздушной смеси произошел около семи утра на улице 28 Июня, дом 9а. Обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждены 24 квартиры.Из здания эвакуировали более 170 человек. Под завалами могут находиться еще несколько жителей.На месте работают оперативные службы, туда же приехал глава Московской области Андрей Воробьев. По его словам, восстановление дома может занять до восьми месяцев.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Телефон горячей линии +7 495 542 21 41.
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ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске, происшествия, россия
12:19 08.09.2021 (обновлено: 13:28 08.09.2021)
 
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до 14 человек

Число пострадавших от взрыва газа в Ногинске выросло до 14, шестеро госпитализированы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до 14 человек, шестеро из них госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Собеседник агентства сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших.
При этом данные о количестве жертв разнятся: СК располагает информацией о двух, Минздрав — об одном.
Хлопок газовоздушной смеси произошел около семи утра на улице 28 Июня, дом 9а. Обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждены 24 квартиры.
Из здания эвакуировали более 170 человек. Под завалами могут находиться еще несколько жителей.
На месте работают оперативные службы, туда же приехал глава Московской области Андрей Воробьев. По его словам, восстановление дома может занять до восьми месяцев.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Телефон горячей линии +7 495 542 21 41.
"Выбило стекла в доме напротив". Взрыв газа в Ногинске
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
1 из 8

Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
2 из 8

Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
3 из 8

Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© Фото : МЧС России

Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
4 из 8

Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.

© Фото : МЧС России
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
5 из 8

У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
6 из 8

По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
7 из 8

Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
8 из 8

Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
1 из 8

Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
2 из 8

Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
3 из 8

Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
4 из 8

Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.

© Фото : МЧС России
5 из 8

У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 8

По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
7 из 8

Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
8 из 8

Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
 
НогинскВзрыв газа в жилом доме в НогинскеПроисшествияРоссия
 
 
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