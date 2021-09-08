https://ria.ru/20210908/vybory-1749217713.html

Фейк-индустрия перед выборами покоряет новые вершины, заявил Брод

Фейк-индустрия перед выборами покоряет новые вершины, заявил Брод - РИА Новости, 08.09.2021

Фейк-индустрия перед выборами покоряет новые вершины, заявил Брод

Ход избирательной кампании этого года свидетельствует, что фейк-индустрия покоряет новые вершины производительности труда, заявил член Совета при президенте РФ... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:46

2021-09-08T16:46

2021-09-08T16:46

политика

александр брод

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ход избирательной кампании этого года свидетельствует, что фейк-индустрия покоряет новые вершины производительности труда, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод.Создание и вброс в информационное пространство фейков, лживых утверждений, направленных на дискредитацию выборов, имеет своих заказчиков, исполнителей, цель, адресную аудиторию, технологическую цепочку, сценарий, заявил Брод в ходе презентации доклада ассоциации "Фабрика фейков и другие информационные риски и угрозы индустрии делигитимизации на выборах-2021" в МИА "Россия сегодня"."Задачами фейк-кампании являются сформировать в российском обществе массовое представление о нечестности, нелегитимности выборов, результатом чего является недоверие значительной части общества к выборам в целом. Также ставятся под сомнение итоги выборов, легитимность выбранных органов власти", - сказал Брод.Формируется в зарубежном, прежде всего западном общественном мнении негативный образ России как не демократической страны, в которой власть опирается на тотальное нарушение прав человека, беззаконие, насилие, добавил он.Брод отметил, что кампания по фабрикации фейков имеет несколько этапов, соотносимых со стадиями избирательного процесса. На первом этапе объектом атаки становится российское избирательное законодательство, "якобы репрессивное в отношении оппозиции и не соответствующее демократическим нормам". На втором этапе основной акцент смещается к якобы намеренному недопуску оппозиции и независимых кандидатов к участию в выборах. Затем в ходе предвыборной агитации распространяется информация о создании неравных условий для кандидатов.В дни голосования, по его словам, в фокусе внимания производителей фейков оказываются возможные нарушения на избирательных участках, "информационное поле заполняется фейками о вбросах, каруселях, использовании административного ресурса" и других нарушениях. Наконец, на поствыборном этапе присоединяются эксперты и аналитики, "которые при помощи псевдонаучных манипуляций стремятся доказать массовые нарушения"."Анализ применения фейков в избирательных кампаниях за последние пять лет свидетельствует о явной тенденции к увеличению объемов и тематики фейковой информации", - подчеркнул Брод."Ход избирательной кампании 2021 года свидетельствует о том, что фейк-индустрия покоряет новые вершины производительности труда, выдавая на-гора объемы все новой информации с подключением международных структур, БДИПЧ ОБСЕ, Европарламента и ангажированных политиков", - добавил он.Анализ применения фейк-технологий в избирательной кампании и сопоставление со сценарием, представленным в докладе ассоциации "Фейк-прогноз-2021. Стратегии и технологии дискредитации будущих выборов", позволяет сделать вывод о том, что в целом прогнозы экспертов оправдались, отметил Брод. "Большинство действий по дискредитации думских выборов, изложенных в качестве предположений в докладе, оказались реализованы на практике", - резюмировал член СПЧ.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210902/vybory-1748374726.html

https://ria.ru/20210831/feyki-1747948365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, александр брод, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия