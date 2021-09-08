В московских школах, где пройдут выборы, организуют выездные участки
В московских школах, где будут участки для выборов, организуют выездные занятия в музеях
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИнформационный рекламный щит о выборах депутатов Государственной Думы РФ в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В школах Москвы, где будут участки для голосования 17-19 сентября, организуют выездные занятия в музеях и парках, дистанционных занятий во время выборов не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"Для работы участковых избирательных комиссий с 17 по 19 сентября будут задействованы школьные здания. В связи с тем, что один из дней выборов выпадает на пятницу, для школьников организуют учебный процесс за пределами школьных зданий", - рассказали в пресс-службе.
Данный план работы школы готовили заранее, каждая образовательная организация составила индивидуальный график этого дня. Родителей также заранее проинформировали о планируемом выездном мероприятии.
"Дистационное обучение во время выборов организовывать не будут. Ребята проведут увлекательный учебный день в музеях, парках, библиотеках, театрах, столичных технопарках", - рассказали в пресс-службе.
Например, ученики школ СВАО отправятся на ВДНХ, в Музей космонавтики или Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук, ребята школ САО посетят Музей Северного речного вокзала, Тимирязевский парк, усадьбу Михалково, Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России. Что касается школьников, которые учатся на востоке, юго-востоке и юге столицы, то они отправятся в музеи-усадьбы Кусково, Измайлово, Люблино.
Учеников школ ЮЗАО ждет экскурсия в Дарвиновский музей, а ребят школ ЗАО – Музей Победы на Поклонной горе, Воробьевы горы, МГУ. Ребята из школ северо-западного округа столицы посетят Курчатовский институт, парк Покровское-Стрешнево, музейно-выставочный центр "Тушино", музейно-парковый комплекс "Северное Тушино", а ученики зеленоградских школ – Музей Зеленограда, Московский институт электронной техники.
Учебный день для школьников, которые учатся в центре столицы, будет организован в Музее Московского Кремля, Московском зоопарке, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Третьяковской галерее, а ребят, которые учатся в ТиНАО, ждет музей-усадьба "Остафьево".