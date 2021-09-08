Более 41,8 тысячи избирателей проголосовали на выборах в Госдуму досрочно
Глава ЦИК Памфилова: более 41,8 тысячи избирателей уже проголосовали на выборах в Госдуму
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Досрочно проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы уже более 41,8 тысячи избирателей, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
С 29 августа по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при выборах в Госдуму проводится досрочное голосование на избирательных участках, образованных в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, напомнила она.
Также с 3 сентября началось досрочное голосование на участках за пределами РФ.
"По состоянию на 7 сентября на территории 22 субъектов досрочно проголосовали 41 869 избирателей, из них на избирательных участках в отдаленных и труднодоступных местностях 34 532 человека, на судах, которые будут находиться в дни голосования в плавании, 7 337 избирателей, и на избирательных участках за пределами России досрочно проголосовали 7 868 человек избирателей в 17 странах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".