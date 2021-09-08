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Более 41,8 тысячи избирателей проголосовали на выборах в Госдуму досрочно
Более 41,8 тысячи избирателей проголосовали на выборах в Госдуму досрочно - РИА Новости, 08.09.2021
Более 41,8 тысячи избирателей проголосовали на выборах в Госдуму досрочно
Досрочно проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы уже более 41,8 тысячи избирателей, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:44
2021-09-08T11:44
политика
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Досрочно проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы уже более 41,8 тысячи избирателей, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.С 29 августа по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при выборах в Госдуму проводится досрочное голосование на избирательных участках, образованных в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, напомнила она.Также с 3 сентября началось досрочное голосование на участках за пределами РФ."По состоянию на 7 сентября на территории 22 субъектов досрочно проголосовали 41 869 избирателей, из них на избирательных участках в отдаленных и труднодоступных местностях 34 532 человека, на судах, которые будут находиться в дни голосования в плавании, 7 337 избирателей, и на избирательных участках за пределами России досрочно проголосовали 7 868 человек избирателей в 17 странах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
https://ria.ru/20210908/pamfilova-1749122614.html
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политика, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
11:44 08.09.2021
 
Более 41,8 тысячи избирателей проголосовали на выборах в Госдуму досрочно

Глава ЦИК Памфилова: более 41,8 тысячи избирателей уже проголосовали на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖительница Москвы голосует на выборах
Жительница Москвы голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Досрочно проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы уже более 41,8 тысячи избирателей, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
С 29 августа по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при выборах в Госдуму проводится досрочное голосование на избирательных участках, образованных в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, напомнила она.
Также с 3 сентября началось досрочное голосование на участках за пределами РФ.
"По состоянию на 7 сентября на территории 22 субъектов досрочно проголосовали 41 869 избирателей, из них на избирательных участках в отдаленных и труднодоступных местностях 34 532 человека, на судах, которые будут находиться в дни голосования в плавании, 7 337 избирателей, и на избирательных участках за пределами России досрочно проголосовали 7 868 человек избирателей в 17 странах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
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Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
 
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