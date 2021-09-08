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ЦИК объяснил, как подать заявление на голосование в "Мобильном избирателе"
ЦИК объяснил, как подать заявление на голосование в "Мобильном избирателе" - РИА Новости, 08.09.2021
ЦИК объяснил, как подать заявление на голосование в "Мобильном избирателе"
Россияне с 8 по 13 сентября могут подать заявление на голосование на сентябрьских выборах по месту нахождения с помощью "Мобильного избирателя" лично в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T00:42
2021-09-08T00:42
политика
общество
госдума рф
яблоко
цик рф
выборы в государственную думу
николай булаев
коммунисты россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россияне с 8 по 13 сентября могут подать заявление на голосование на сентябрьских выборах по месту нахождения с помощью "Мобильного избирателя" лично в участковую избирательную комиссию, следует из календарного плана ЦИК России.Как следует из документа, избиратели могут в период со 2 августа по 13 сентября подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Также заявление о желании воспользоваться технологией "Мобильный избиратель" можно подать через портал "Госуслуги".С 8 по 13 сентября можно подать такое заявление также лично в участковую избирательную комиссию.Как сообщал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, уже подано 1 311 498 заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Из них свыше миллиона - через "Госуслуги".Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210907/vybory-1749020066.html
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политика, общество, госдума рф, яблоко, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев, коммунисты россии
00:42 08.09.2021
 
ЦИК объяснил, как подать заявление на голосование в "Мобильном избирателе"

Россияне могут подать заявление на голосование через "Мобильный избиратель" в избиркомы

© РИА Новости / Антон ДенисовИнформационный плакат о выборах депутатов Государственной Думы РФ
Информационный плакат о выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россияне с 8 по 13 сентября могут подать заявление на голосование на сентябрьских выборах по месту нахождения с помощью "Мобильного избирателя" лично в участковую избирательную комиссию, следует из календарного плана ЦИК России.
Как следует из документа, избиратели могут в период со 2 августа по 13 сентября подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Также заявление о желании воспользоваться технологией "Мобильный избиратель" можно подать через портал "Госуслуги".
С 8 по 13 сентября можно подать такое заявление также лично в участковую избирательную комиссию.
Как сообщал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, уже подано 1 311 498 заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Из них свыше миллиона - через "Госуслуги".
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Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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