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Шоубиз
https://ria.ru/20210908/volochkova-1749199902.html
Волочкова прокомментировала возможность выступления на Евровидении
Волочкова прокомментировала возможность выступления на Евровидении - РИА Новости, 08.09.2021
Волочкова прокомментировала возможность выступления на Евровидении
Балерина Анастасия Волочкова в YouTube-интервью на канале YesNoYes прокомментировала возможность выступления на Евровидении. Ранее продюсер Иосиф Пригожин в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:16
2021-09-08T16:16
шоубиз
ольга бузова
анастасия волочкова
евровидение
иосиф пригожин
знаменитости
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в YouTube-интервью на канале YesNoYes прокомментировала возможность выступления на Евровидении. Ранее продюсер Иосиф Пригожин в шутку предложил отправить ее на конкурс вместе с телеведущей Ольгой Бузовой.Альбом артистки называется "Вселенная". В него вошло 20 песен. На один из треков Анастасия сняла клип – не первый в ее карьере."Виктор Дробыш мне как-то сказал: "Волочкову надо не столько слушать, сколько смотреть. Всем поклонникам я говорю: "Если вам не нравится мой голос, я не Оля Бузова и не лезу на большие площадки, но вы выключайте звук и смотрите изображение", – заключила балерина.Также она добавила, что была бы не против записать с ведущей дуэт.Ранее критик Сергей Соседов назвал ресторан идеальным местом для пения Волочковой.
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ольга бузова, анастасия волочкова, евровидение, иосиф пригожин, знаменитости, сергей соседов
16:16 08.09.2021
 

Волочкова прокомментировала возможность выступления на Евровидении

© YesNoYes/YoutubeСкриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу "ДаДа — НетНет"
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
© YesNoYes/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в YouTube-интервью на канале YesNoYes прокомментировала возможность выступления на Евровидении. Ранее продюсер Иосиф Пригожин в шутку предложил отправить ее на конкурс вместе с телеведущей Ольгой Бузовой.

"Мне кажется, что в каждой шутке есть доля правды. У меня не так давно была презентация моего музыкального альбома. Все говорят: "Ой, Настя, ты запела?". Люди добрые, я пела и раньше, просто вы об этом не знали", – сказала Волочкова.

Альбом артистки называется "Вселенная". В него вошло 20 песен. На один из треков Анастасия сняла клип – не первый в ее карьере.
"Виктор Дробыш мне как-то сказал: "Волочкову надо не столько слушать, сколько смотреть. Всем поклонникам я говорю: "Если вам не нравится мой голос, я не Оля Бузова и не лезу на большие площадки, но вы выключайте звук и смотрите изображение", – заключила балерина.
Также она добавила, что была бы не против записать с ведущей дуэт.
Ранее критик Сергей Соседов назвал ресторан идеальным местом для пения Волочковой.
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 13:20Шоубиз
Волочкова презентовала свой альбом "Вселенная"
 
ШоубизОльга БузоваАнастасия ВолочковаЕвровидениеИосиф ПригожинЗнаменитостиСергей Соседов
 
 
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