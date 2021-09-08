https://ria.ru/20210908/volochkova-1749199902.html

Волочкова прокомментировала возможность выступления на Евровидении

Волочкова прокомментировала возможность выступления на Евровидении - РИА Новости, 08.09.2021

Волочкова прокомментировала возможность выступления на Евровидении

Балерина Анастасия Волочкова в YouTube-интервью на канале YesNoYes прокомментировала возможность выступления на Евровидении. Ранее продюсер Иосиф Пригожин в... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:16

2021-09-08T16:16

2021-09-08T16:16

шоубиз

ольга бузова

анастасия волочкова

евровидение

иосиф пригожин

знаменитости

сергей соседов

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в YouTube-интервью на канале YesNoYes прокомментировала возможность выступления на Евровидении. Ранее продюсер Иосиф Пригожин в шутку предложил отправить ее на конкурс вместе с телеведущей Ольгой Бузовой.Альбом артистки называется "Вселенная". В него вошло 20 песен. На один из треков Анастасия сняла клип – не первый в ее карьере."Виктор Дробыш мне как-то сказал: "Волочкову надо не столько слушать, сколько смотреть. Всем поклонникам я говорю: "Если вам не нравится мой голос, я не Оля Бузова и не лезу на большие площадки, но вы выключайте звук и смотрите изображение", – заключила балерина.Также она добавила, что была бы не против записать с ведущей дуэт.Ранее критик Сергей Соседов назвал ресторан идеальным местом для пения Волочковой.

https://ria.ru/20210818/volochkova-1746195390.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова, анастасия волочкова, евровидение, иосиф пригожин, знаменитости, сергей соседов