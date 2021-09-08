https://ria.ru/20210908/vitamin-1749101708.html

Мясников назвал "исключительный" способ восполнить дефицит витамина D

Мясников назвал "исключительный" способ восполнить дефицит витамина D - РИА Новости, 08.09.2021

Мясников назвал "исключительный" способ восполнить дефицит витамина D

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об отличительной особенности приема витамина D. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T06:26

2021-09-08T06:26

2021-09-08T14:54

общество

здоровье

россия

александр мясников (врач)

витамин d

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об отличительной особенности приема витамина D.По его словам, в целом витамины, содержащиеся в продуктах, усваиваются в организме лучше, чем те, которые человек получает при приеме витаминно-минерального комплекса. Однако, как отметил специалист, в некоторых случаях вещества следует принимать в виде таблеток.Медик пояснил, что прием витамина D в том виде, в котором его продают в аптеках, особенно актуален при лабораторном подтверждении дефицита вещества.Мясников также отметил, что оно содержится в морепродуктах, печени трески, водорослях, яйцах, но в небольшом количестве. Еще один источник витамина D — пребывание на солнце.

https://ria.ru/20210720/vitamin-1741959026.html

россия

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2021

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общество, здоровье, россия, александр мясников (врач), витамин d