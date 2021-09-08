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Мясников назвал "исключительный" способ восполнить дефицит витамина D
Мясников назвал "исключительный" способ восполнить дефицит витамина D - РИА Новости, 08.09.2021
Мясников назвал "исключительный" способ восполнить дефицит витамина D
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об отличительной особенности приема витамина D. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T06:26
2021-09-08T14:54
общество
здоровье
россия
александр мясников (врач)
витамин d
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об отличительной особенности приема витамина D.По его словам, в целом витамины, содержащиеся в продуктах, усваиваются в организме лучше, чем те, которые человек получает при приеме витаминно-минерального комплекса. Однако, как отметил специалист, в некоторых случаях вещества следует принимать в виде таблеток.Медик пояснил, что прием витамина D в том виде, в котором его продают в аптеках, особенно актуален при лабораторном подтверждении дефицита вещества.Мясников также отметил, что оно содержится в морепродуктах, печени трески, водорослях, яйцах, но в небольшом количестве. Еще один источник витамина D — пребывание на солнце.
https://ria.ru/20210720/vitamin-1741959026.html
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общество, здоровье, россия, александр мясников (врач), витамин d
06:26 08.09.2021 (обновлено: 14:54 08.09.2021)
 
Мясников назвал "исключительный" способ восполнить дефицит витамина D

Доктор Мясников: витамин D в виде таблеток следует принимать для исключения его дефицита

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об отличительной особенности приема витамина D.
По его словам, в целом витамины, содержащиеся в продуктах, усваиваются в организме лучше, чем те, которые человек получает при приеме витаминно-минерального комплекса. Однако, как отметил специалист, в некоторых случаях вещества следует принимать в виде таблеток.

"Витамин D — это одно из небольших исключений. <…> Его надо принимать беременным в обязательном порядке, пожилым, детям, взрослым", — подчеркнул Мясников.

Медик пояснил, что прием витамина D в том виде, в котором его продают в аптеках, особенно актуален при лабораторном подтверждении дефицита вещества.
Мясников также отметил, что оно содержится в морепродуктах, печени трески, водорослях, яйцах, но в небольшом количестве. Еще один источник витамина D — пребывание на солнце.
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ОбществоЗдоровьеРоссияАлександр Мясников (врач)Витамин D
 
 
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