https://ria.ru/20210908/varnava-1749132170.html

"Была любовницей": Варнава рассказала об отношениях с женатым мужчиной

"Была любовницей": Варнава рассказала об отношениях с женатым мужчиной - РИА Новости, 08.09.2021

"Была любовницей": Варнава рассказала об отношениях с женатым мужчиной

Екатерина Варнава призналась, что у нее был роман с женатым мужчиной. Откровенное заявление она сделала в программе "Детектор лжи" на YouTube-канале Tatler. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:34

2021-09-08T11:34

2021-09-08T11:34

шоубиз

екатерина варнава

знаменитости

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Екатерина Варнава призналась, что у нее был роман с женатым мужчиной. Откровенное заявление она сделала в программе "Детектор лжи" на YouTube-канале Tatler.При этом звезда уверяет, что никогда не бы не стала уводить парня у подруги. "Даже в мыслях у меня не было такого, — говорит Варнава. — Когда-то мне нравился молодой человек, возможно, у нас бы сложились отношения. Я была в отъезде, а он встретил другую девушку и влюбился в нее. Практически сразу я познакомилась с ней. И у меня не было досады: "Ну вот, променял меня на нее". Я очень рада, если у моих друзей все хорошо. А вот если бы меня спросили, была ли я чьей-то любовницей, то я бы ответила "да". Но это был не муж моей подруги". Екатерина уже полтора года встречается с режиссером Александром Молочниковым. "Я вся в любви, в счастье. Раньше я пренебрежительно относилась к браку, а сейчас думаю, может и выйду замуж", — прокомментировала свои отношения Варнава. Недавно ведущая раскрыла, что дважды делала операцию по уменьшению груди.

https://ria.ru/20210519/varnava-1732976459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина варнава, знаменитости