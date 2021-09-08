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Шоубиз
https://ria.ru/20210908/varnava-1749132170.html
"Была любовницей": Варнава рассказала об отношениях с женатым мужчиной
"Была любовницей": Варнава рассказала об отношениях с женатым мужчиной - РИА Новости, 08.09.2021
"Была любовницей": Варнава рассказала об отношениях с женатым мужчиной
Екатерина Варнава призналась, что у нее был роман с женатым мужчиной. Откровенное заявление она сделала в программе "Детектор лжи" на YouTube-канале Tatler. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:34
2021-09-08T11:34
шоубиз
екатерина варнава
знаменитости
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Екатерина Варнава призналась, что у нее был роман с женатым мужчиной. Откровенное заявление она сделала в программе "Детектор лжи" на YouTube-канале Tatler.При этом звезда уверяет, что никогда не бы не стала уводить парня у подруги. "Даже в мыслях у меня не было такого, — говорит Варнава. — Когда-то мне нравился молодой человек, возможно, у нас бы сложились отношения. Я была в отъезде, а он встретил другую девушку и влюбился в нее. Практически сразу я познакомилась с ней. И у меня не было досады: "Ну вот, променял меня на нее". Я очень рада, если у моих друзей все хорошо. А вот если бы меня спросили, была ли я чьей-то любовницей, то я бы ответила "да". Но это был не муж моей подруги". Екатерина уже полтора года встречается с режиссером Александром Молочниковым. "Я вся в любви, в счастье. Раньше я пренебрежительно относилась к браку, а сейчас думаю, может и выйду замуж", — прокомментировала свои отношения Варнава. Недавно ведущая раскрыла, что дважды делала операцию по уменьшению груди.
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екатерина варнава, знаменитости
11:34 08.09.2021
 

"Была любовницей": Варнава рассказала об отношениях с женатым мужчиной

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦеремония вручения наград Fashion New Year Awards 2018
Церемония вручения наград Fashion New Year Awards 2018 - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Екатерина Варнава призналась, что у нее был роман с женатым мужчиной. Откровенное заявление она сделала в программе "Детектор лжи" на YouTube-канале Tatler.
При этом звезда уверяет, что никогда не бы не стала уводить парня у подруги.
"Даже в мыслях у меня не было такого, — говорит Варнава. — Когда-то мне нравился молодой человек, возможно, у нас бы сложились отношения. Я была в отъезде, а он встретил другую девушку и влюбился в нее. Практически сразу я познакомилась с ней. И у меня не было досады: "Ну вот, променял меня на нее". Я очень рада, если у моих друзей все хорошо. А вот если бы меня спросили, была ли я чьей-то любовницей, то я бы ответила "да". Но это был не муж моей подруги".
Екатерина уже полтора года встречается с режиссером Александром Молочниковым. "Я вся в любви, в счастье. Раньше я пренебрежительно относилась к браку, а сейчас думаю, может и выйду замуж", — прокомментировала свои отношения Варнава.
Недавно ведущая раскрыла, что дважды делала операцию по уменьшению груди.
Церемония вручения наград Fashion New Year Awards 2018 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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