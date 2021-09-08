https://ria.ru/20210908/tishina-1749199307.html

Собянин предложил увеличить штраф за нарушение тишины в десять раз

Собянин предложил увеличить штраф за нарушение тишины в десять раз - РИА Новости, 08.09.2021

Собянин предложил увеличить штраф за нарушение тишины в десять раз

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внес в МГД пакет поправок в московский и федеральный закон об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:20

2021-09-08T15:20

2021-09-08T17:02

общество

московская городская дума

нарушения

штрафы

москва

сергей собянин

авто

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внес в МГД пакет поправок в московский и федеральный закон об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время, он предлагает увеличить штрафы в десять раз."Сегодня внес в Московскую городскую думу пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. <...> Что предлагаю? Запретить использовать в Москве машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время. В десять раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами — с 500 до 5000 рублей", — написал Собянин в личном блоге.По его словам, если мощность двигателя легковой машины превышает 200 лошадиных сил, то штраф будет еще больше: плюс 250 рублей за каждые десять лошадиных сил сверху. Владелец спорткара с 400 "лошадками" под капотом заплатит уже 10 000 рублей. Для мотоциклов "прогрессивный" штраф будет начинаться с 50 лошадиных сил, для грузовых автомобилей — с 250 лошадиных сил.Он также отметил, что автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями предлагается задерживать и помещать на спецстоянку — до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим."Предлагаю штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фотовидеофиксации нарушений, оснащенных специальными устройствами — шумомерами. Они обеспечат системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания", — пишет Собянин в своем блоге."Надеюсь, что депутаты федерального и городского парламентов нас поддержат и оперативно примут законы, которые вернут москвичам право на спокойный отдых по ночам", — добавил мэр.

https://ria.ru/20210906/shtraf-1748729489.html

https://ria.ru/20210905/shtraf-1748748806.html

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общество, московская городская дума, нарушения, штрафы, москва, сергей собянин, авто