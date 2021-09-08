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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 08.09.2021
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:08
2021-09-08T09:08
2021-09-08T09:08
в мире
таджикистан
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 05.20 по времени UTC (08.20 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 71 километре к юго-западу от поселка Мургаб, очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210908/zemletryasenie-1749106245.html
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в мире, таджикистан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5
EMSC: в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5