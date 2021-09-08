https://ria.ru/20210908/tadzhikistan-1749110515.html

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 08.09.2021

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:08

2021-09-08T09:08

2021-09-08T09:08

в мире

таджикистан

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 05.20 по времени UTC (08.20 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 71 километре к юго-западу от поселка Мургаб, очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210908/zemletryasenie-1749106245.html

таджикистан

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в мире, таджикистан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)