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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210908/strategiya-1749196338.html
Соратник Тихановской заявил об отсутствии у ЕС стратегии по Белоруссии
Соратник Тихановской заявил об отсутствии у ЕС стратегии по Белоруссии - РИА Новости, 08.09.2021
Соратник Тихановской заявил об отсутствии у ЕС стратегии по Белоруссии
Европейский союз не имеет стратегии действий в отношении Белоруссии, заявил один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко в ходе Международного... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:05
2021-09-08T15:05
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
евросоюз
павел латушко
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КАРПАЧ (Польша), 8 сен – РИА Новости. Европейский союз не имеет стратегии действий в отношении Белоруссии, заявил один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко в ходе Международного экономического форума в польском Карпаче."Я должен с горечью заявить, что в настоящее время ЕС не имеет выработанной стратегии выхода из кризиса в Белоруссии, который уже не является кризисом внутри страны, а кризисом региональным", - сказал Латушко.Он, в частности, отметил, что прекратилось сотрудничество Белоруссии в рамках программы "Восточное партнерство". "Если мы говорим о политике восточного соседства, то она имеет цель сотрудничества с соседними странами. Режим же Лукашенко сегодня практически прекратил сотрудничество по программе "Восточное партнерство", - сказал Латушко.Он высказал недоумение по поводу того, что, несмотря на санкции ЕС и США, Белоруссия недавно получила транш кредита Международного валютного фонда. "Надо проявить политическую волю непризнания правительства Лукашенко. Сколько бы мы не говорили о диктатуре, проблемах на границе, вчера на счет Белоруссии из МВФ поступил миллиард долларов. С одной стороны, вы вводите санкции, а потом даете режиму миллиард долларов, а в следующем году запланировано три миллиарда", - заявил Латушко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210714/sanktsii-1741168215.html
https://ria.ru/20210601/belorussiya-1734990773.html
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в мире, белоруссия, евросоюз, павел латушко
15:05 08.09.2021
 
Соратник Тихановской заявил об отсутствии у ЕС стратегии по Белоруссии

Оппозиционер Латушко: у Евросоюза нет стратегии действий в отношении Белоруссии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАРПАЧ (Польша), 8 сен – РИА Новости. Европейский союз не имеет стратегии действий в отношении Белоруссии, заявил один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко в ходе Международного экономического форума в польском Карпаче.
"Я должен с горечью заявить, что в настоящее время ЕС не имеет выработанной стратегии выхода из кризиса в Белоруссии, который уже не является кризисом внутри страны, а кризисом региональным", - сказал Латушко.
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Он, в частности, отметил, что прекратилось сотрудничество Белоруссии в рамках программы "Восточное партнерство". "Если мы говорим о политике восточного соседства, то она имеет цель сотрудничества с соседними странами. Режим же Лукашенко сегодня практически прекратил сотрудничество по программе "Восточное партнерство", - сказал Латушко.
Он высказал недоумение по поводу того, что, несмотря на санкции ЕС и США, Белоруссия недавно получила транш кредита Международного валютного фонда. "Надо проявить политическую волю непризнания правительства Лукашенко. Сколько бы мы не говорили о диктатуре, проблемах на границе, вчера на счет Белоруссии из МВФ поступил миллиард долларов. С одной стороны, вы вводите санкции, а потом даете режиму миллиард долларов, а в следующем году запланировано три миллиарда", - заявил Латушко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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Протесты в БелоруссииВ миреБелоруссияЕвросоюзПавел Латушко
 
 
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