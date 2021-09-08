https://ria.ru/20210908/solidarnost-1748838709.html

Международный день солидарности журналистов

Международный день солидарности журналистов - РИА Новости, 08.09.2021

Международный день солидарности журналистов

Международный день солидарности журналистов отмечается ежегодно 8 сентября. Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T01:01

2021-09-08T01:01

2021-09-08T01:01

в мире

справки

международный день солидарности журналистов

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Международный день солидарности журналистов отмечается ежегодно 8 сентября. Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов. Выбор даты обусловлен тем, что 8 сентября 1943 года фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. Находясь в тюрьме, он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной премии Мира. После его гибели книга была переведена на 70 языков мира. Журналистика во всем мире продолжает оставаться одной из самых опасных профессией. Почти во всех уголках планеты журналисты ежегодно подвергаются нападениям, иногда приводящим к смерти.В 2020 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), в мире было убито 32 журналиста, 65 журналистов пропали без вести, 251 был заключен в тюрьму. Самым трагичным для журналистского сообщества России стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в том году погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно были награждены Орденом Мужества. Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. Российские журналисты проявили высокий уровень солидарности и взаимной поддержки вокруг задержания корреспондента "Медузы" (СМИ, выполняющее функции иноагента) Ивана Голунова. Журналистская солидарность также сыграла важную роль в освобождении руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (ныне исполнительный директор медиагруппы "Россия Сегодня"). В Международный день солидарности журналистов во всем мире проходят конференции и съезды, на которые собираются журналисты из разных стран. Ежегодно в честь праздника Союз журналистов России устраивает специальную благотворительную концертную программу памяти погибших журналистов в Большом Зале московской Консерватории. Средства, вырученные от продажи билетов на эту концертную программу, традиционно перечисляются на поддержку семей погибших коллег. Секретариат Союза журналистов России учредил национальную премию "Камертон" имени Анны Политковской "Журналист года", которая также вручается в День солидарности журналистов за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы. В 2020 году премию получила публицист и правозащитник, автор репортажей из тюрем и антикоррупционных расследований Ева Меркачева. Также награду вручили, заочно, австралийскому журналисту, основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, международный день солидарности журналистов