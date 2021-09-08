https://ria.ru/20210908/sochi-1749131544.html
Иностранцы смогут приехать в Сочи по электронной визе
Иностранцы смогут приехать в Сочи по электронной визе - РИА Новости, 08.09.2021
Иностранцы смогут приехать в Сочи по электронной визе
Иностранные граждане смогут въезжать в Сочи по электронной визе, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в среду. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:33
2021-09-08T12:33
2021-09-08T12:33
туризм
краснодарский край
сочи
визы
туризм
алексей копайгородский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727751414_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_4f9da387263fb547bbe300c65fd18726.jpg
СОЧИ, 8 сен — РИА Новости. Иностранные граждане смогут въезжать в Сочи по электронной визе, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в среду.Теперь въезд иностранцам будет доступен в упрощенном порядке — без приглашений, билетов и брони в отелях. Нужно лишь заполнить анкету, добавить фото, приложить копию паспорта, оплатить консульский сбор и получить разрешение на въезд в течение четырех дней."Сочинский аэропорт вошел в перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане могут въезжать в страну на основании единой электронной визы. Соответствующее распоряжение правительства РФ было подписано накануне", — отметил Копайгородский.По его мнению, электронная виза позволит укрепить международные связи и отношения, так как правила документа будут распространяться не только на туристические поездки. "Виза даст право участвовать в деловых, культурных и спортивных мероприятиях", — подчеркнул мэр.
https://ria.ru/20210727/viza-1743090045.html
краснодарский край
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727751414_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_507b502f7faec09397d117208642cd30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, сочи, визы, туризм, алексей копайгородский, россия
Иностранцы смогут приехать в Сочи по электронной визе
Иностранные граждане смогут въезжать в Сочи по электронной визе
СОЧИ, 8 сен — РИА Новости. Иностранные граждане смогут въезжать в Сочи по электронной визе, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в среду.
Теперь въезд иностранцам будет доступен в упрощенном порядке — без приглашений, билетов и брони в отелях. Нужно лишь заполнить анкету, добавить фото, приложить копию паспорта, оплатить консульский сбор и получить разрешение на въезд в течение четырех дней.
"Сочинский аэропорт вошел в перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане могут въезжать в страну на основании единой электронной визы. Соответствующее распоряжение правительства РФ было подписано накануне", — отметил Копайгородский.
По его мнению, электронная виза позволит укрепить международные связи и отношения, так как правила документа будут распространяться не только на туристические поездки. "Виза даст право участвовать в деловых, культурных и спортивных мероприятиях", — подчеркнул мэр.