Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210908/sochi-1749131544.html
Иностранцы смогут приехать в Сочи по электронной визе
Иностранцы смогут приехать в Сочи по электронной визе - РИА Новости, 08.09.2021
Иностранцы смогут приехать в Сочи по электронной визе
Иностранные граждане смогут въезжать в Сочи по электронной визе, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в среду. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:33
2021-09-08T12:33
туризм
краснодарский край
сочи
визы
туризм
алексей копайгородский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727751414_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_4f9da387263fb547bbe300c65fd18726.jpg
СОЧИ, 8 сен — РИА Новости. Иностранные граждане смогут въезжать в Сочи по электронной визе, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в среду.Теперь въезд иностранцам будет доступен в упрощенном порядке — без приглашений, билетов и брони в отелях. Нужно лишь заполнить анкету, добавить фото, приложить копию паспорта, оплатить консульский сбор и получить разрешение на въезд в течение четырех дней."Сочинский аэропорт вошел в перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане могут въезжать в страну на основании единой электронной визы. Соответствующее распоряжение правительства РФ было подписано накануне", — отметил Копайгородский.По его мнению, электронная виза позволит укрепить международные связи и отношения, так как правила документа будут распространяться не только на туристические поездки. "Виза даст право участвовать в деловых, культурных и спортивных мероприятиях", — подчеркнул мэр.
https://ria.ru/20210727/viza-1743090045.html
краснодарский край
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727751414_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_507b502f7faec09397d117208642cd30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, сочи, визы, туризм, алексей копайгородский, россия
12:33 08.09.2021
 
Иностранцы смогут приехать в Сочи по электронной визе

Иностранные граждане смогут въезжать в Сочи по электронной визе

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкФестиваль BoogelWoogel в Сочи
Фестиваль BoogelWoogel в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 сен — РИА Новости. Иностранные граждане смогут въезжать в Сочи по электронной визе, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в среду.
Теперь въезд иностранцам будет доступен в упрощенном порядке — без приглашений, билетов и брони в отелях. Нужно лишь заполнить анкету, добавить фото, приложить копию паспорта, оплатить консульский сбор и получить разрешение на въезд в течение четырех дней.
"Сочинский аэропорт вошел в перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане могут въезжать в страну на основании единой электронной визы. Соответствующее распоряжение правительства РФ было подписано накануне", — отметил Копайгородский.
По его мнению, электронная виза позволит укрепить международные связи и отношения, так как правила документа будут распространяться не только на туристические поездки. "Виза даст право участвовать в деловых, культурных и спортивных мероприятиях", — подчеркнул мэр.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова выступает на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 13:59Туризм
Глава Ростуризма попросила не медлить с запуском единой электронной визы
 
ТуризмКраснодарский крайСочивизыТуризмАлексей КопайгородскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Восстановить фрески в Помпеях поможет робот
06:18В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
Лента новостейМолния