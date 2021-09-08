https://ria.ru/20210908/sochi-1749131544.html

Иностранцы смогут приехать в Сочи по электронной визе

Иностранцы смогут приехать в Сочи по электронной визе - РИА Новости, 08.09.2021

Иностранцы смогут приехать в Сочи по электронной визе

Иностранные граждане смогут въезжать в Сочи по электронной визе, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в среду. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:33

2021-09-08T12:33

2021-09-08T12:33

туризм

краснодарский край

сочи

визы

туризм

алексей копайгородский

россия

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СОЧИ, 8 сен — РИА Новости. Иностранные граждане смогут въезжать в Сочи по электронной визе, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в среду.Теперь въезд иностранцам будет доступен в упрощенном порядке — без приглашений, билетов и брони в отелях. Нужно лишь заполнить анкету, добавить фото, приложить копию паспорта, оплатить консульский сбор и получить разрешение на въезд в течение четырех дней."Сочинский аэропорт вошел в перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане могут въезжать в страну на основании единой электронной визы. Соответствующее распоряжение правительства РФ было подписано накануне", — отметил Копайгородский.По его мнению, электронная виза позволит укрепить международные связи и отношения, так как правила документа будут распространяться не только на туристические поездки. "Виза даст право участвовать в деловых, культурных и спортивных мероприятиях", — подчеркнул мэр.

https://ria.ru/20210727/viza-1743090045.html

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краснодарский край, сочи, визы, туризм, алексей копайгородский, россия