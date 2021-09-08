https://ria.ru/20210908/shtraf-1749231799.html

Решение о штрафах для Twitter вступило в силу

Решение о штрафах для Twitter вступило в силу - РИА Новости, 08.09.2021

Решение о штрафах для Twitter вступило в силу

Таганский суд Москвы признал законным назначение Twitter штрафов на 19 миллионов рублей за неудаление противоправной информации о несогласованных акциях,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:49

2021-09-08T17:49

2021-09-08T17:49

общество

twitter

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728211612_139:418:3037:2048_1920x0_80_0_0_baca5c5cd056854921637cb39c78a603.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным назначение Twitter штрафов на 19 миллионов рублей за неудаление противоправной информации о несогласованных акциях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Таганский суд оставил в силе постановления мирового судьи судебного участка N422, которыми Твиттер Инк. (Twitter, Inc) был признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренного ч.2 ст.13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и оштрафован в общей сложности на 19 миллионов рублей", - сказала пресс-секретарь.Роскомнадзор отмечал, что если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/shtraf-1749070923.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, twitter, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия