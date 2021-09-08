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Решение о штрафах для Twitter вступило в силу
Решение о штрафах для Twitter вступило в силу - РИА Новости, 08.09.2021
Решение о штрафах для Twitter вступило в силу
Таганский суд Москвы признал законным назначение Twitter штрафов на 19 миллионов рублей за неудаление противоправной информации о несогласованных акциях,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:49
2021-09-08T17:49
общество
twitter
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным назначение Twitter штрафов на 19 миллионов рублей за неудаление противоправной информации о несогласованных акциях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Таганский суд оставил в силе постановления мирового судьи судебного участка N422, которыми Твиттер Инк. (Twitter, Inc) был признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренного ч.2 ст.13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и оштрафован в общей сложности на 19 миллионов рублей", - сказала пресс-секретарь.Роскомнадзор отмечал, что если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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общество, twitter, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
17:49 08.09.2021
 
Решение о штрафах для Twitter вступило в силу

Решение о штрафах для Twitter на 19 миллионов рублей вступило в силу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным назначение Twitter штрафов на 19 миллионов рублей за неудаление противоправной информации о несогласованных акциях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
"Таганский суд оставил в силе постановления мирового судьи судебного участка N422, которыми Твиттер Инк. (Twitter, Inc) был признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренного ч.2 ст.13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и оштрафован в общей сложности на 19 миллионов рублей", - сказала пресс-секретарь.
Роскомнадзор отмечал, что если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 18:47В России
Google в пятый раз за год оштрафовали за ненадлежащую рекламу
 
ОбществоTwitterМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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