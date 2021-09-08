Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210908/shepelev-1749124993.html
Дмитрий Шепелев показал на съемках свою возлюбленную
Дмитрий Шепелев показал на съемках свою возлюбленную - РИА Новости, 08.09.2021
Дмитрий Шепелев показал на съемках свою возлюбленную
Дмитрий Шепелев пришел на съемки нового шоу вместе со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой. Кадрами с мероприятия он поделился в Instagram. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:36
2021-09-08T11:36
шоубиз
любовь
дмитрий шепелев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155936/57/1559365707_0:199:2934:1849_1920x0_80_0_0_45c09dc0244a556071dc4a825b32d11a.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Дмитрий Шепелев пришел на съемки нового шоу вместе со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой. Кадрами с мероприятия он поделился в Instagram.Снимать окружающую обстановку было запрещено, поэтому Шепелев поделился селфи с возлюбленной.Пара не слишком афиширует свои отношения, но и не стремится полностью скрыть личную жизнь от поклонников. Они регулярно поздравляют друг друга в социальных сетях с днем рождения, а также размещают фотографии с семейного отдыха.Этим летом влюбленные отправились на Мальдивы с детьми: пара воспитывает сына Платона от первого брака Дмитрия, дочь Ладу от предыдущих отношений Екатерины, а также у них есть общий ребенок Тихон.Ранее стало известно, что после долгого перерыва Шепелев получил работу на федеральном канале.
https://ria.ru/20210819/shepelev-1746354249.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155936/57/1559365707_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_84be40a73b16e01e3477f3ed7c251a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
любовь, дмитрий шепелев
11:36 08.09.2021
 

Дмитрий Шепелев показал на съемках свою возлюбленную

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев перед началом торжественной церемонии вручения премии "ТЭФИ-2019" в Московском театре мюзикла
Телеведущий Дмитрий Шепелев перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2019 в Московском театре мюзикла - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Дмитрий Шепелев пришел на съемки нового шоу вместе со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой. Кадрами с мероприятия он поделился в Instagram.

"С огромным удовольствием провели сегодня с Катей вечер в компании друзей и знакомых на съемках", – написал Дмитрий.

Снимать окружающую обстановку было запрещено, поэтому Шепелев поделился селфи с возлюбленной.
© @dmitryshepelevСкриншот сторис Дмитрия Шепелева в Instagram
Скриншот сторис Дмитрия Шепелева в Instagram
© @dmitryshepelev
Скриншот сторис Дмитрия Шепелева в Instagram
Пара не слишком афиширует свои отношения, но и не стремится полностью скрыть личную жизнь от поклонников. Они регулярно поздравляют друг друга в социальных сетях с днем рождения, а также размещают фотографии с семейного отдыха.
Этим летом влюбленные отправились на Мальдивы с детьми: пара воспитывает сына Платона от первого брака Дмитрия, дочь Ладу от предыдущих отношений Екатерины, а также у них есть общий ребенок Тихон.
Ранее стало известно, что после долгого перерыва Шепелев получил работу на федеральном канале.
Телеведущий Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 14:45Шоубиз
Шепелев впервые показал подросшего сына Тихона
 
ШоубизЛюбовьДмитрий Шепелев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18В Симферополе прокомментировали украинские санкции из-за Крымского моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
Лента новостейМолния