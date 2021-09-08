https://ria.ru/20210908/shepelev-1749124993.html

Дмитрий Шепелев показал на съемках свою возлюбленную

Дмитрий Шепелев показал на съемках свою возлюбленную - РИА Новости, 08.09.2021

Дмитрий Шепелев показал на съемках свою возлюбленную

Дмитрий Шепелев пришел на съемки нового шоу вместе со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой. Кадрами с мероприятия он поделился в Instagram. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:36

2021-09-08T11:36

2021-09-08T11:36

шоубиз

любовь

дмитрий шепелев

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Дмитрий Шепелев пришел на съемки нового шоу вместе со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой. Кадрами с мероприятия он поделился в Instagram.Снимать окружающую обстановку было запрещено, поэтому Шепелев поделился селфи с возлюбленной.Пара не слишком афиширует свои отношения, но и не стремится полностью скрыть личную жизнь от поклонников. Они регулярно поздравляют друг друга в социальных сетях с днем рождения, а также размещают фотографии с семейного отдыха.Этим летом влюбленные отправились на Мальдивы с детьми: пара воспитывает сына Платона от первого брака Дмитрия, дочь Ладу от предыдущих отношений Екатерины, а также у них есть общий ребенок Тихон.Ранее стало известно, что после долгого перерыва Шепелев получил работу на федеральном канале.

https://ria.ru/20210819/shepelev-1746354249.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь, дмитрий шепелев