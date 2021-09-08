https://ria.ru/20210908/selfi-1749101365.html

Юрист рассказала, за какие селфи россияне могут попасть в тюрьму

Юрист рассказала, за какие селфи россияне могут попасть в тюрьму - РИА Новости, 08.09.2021

Юрист рассказала, за какие селфи россияне могут попасть в тюрьму

Пользователи социальных сетей и мессенджеров привыкли размещать фото различных событий своей жизни, делиться ими с родными и знакомыми, однако обнародование... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T06:08

2021-09-08T06:08

2021-09-08T06:08

общество

технологии

москва

селфи

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578215672_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_9d18032dd635ef8ed9253d70b13c286d.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пользователи социальных сетей и мессенджеров привыкли размещать фото различных событий своей жизни, делиться ими с родными и знакомыми, однако обнародование некоторых снимков может стать причиной гражданского, административного и уголовного преследования, а работодатель может привлечь к дисциплинарной ответственности, рассказала РИА Новости директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова.Она подчеркнула, что пользователям социальных сетей и мессенджеров необходимо помнить, что "нельзя публиковать изображения и видео других людей без их согласия, порнографию, тем более с несовершеннолетними, посты с призывами к экстремизму, терроризму, массовым беспорядкам, употреблению наркотиков, сведения, составляющие гостайну или порочащие облик органа власти".Для примера юрист привела судебную историю о том, как сотрудник МВД был уволен со службы в связи с совершением дисциплинарного проступка после публикации в Instagram. Он опубликовал "фото с совместным распитием спиртных напитков с воспитанниками". Или медсестра разместила на своей странице "ВКонтакте" фото палаты и пациенток с надписью: "Рабочая обстановка", после чего была уволена из-за раскрытия врачебной тайны и незаконной публикации чужих фото. Пользователь соцсети разместил на своей странице фотографии человека с автоматом "Калашникова" с текстом, выражающим положительную оценку действий террористов, за что был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и лишен свободы на 5 лет.При этом Хомякова отметила, что есть и исключения из общих правил. "Можно публиковать фото и изображения без согласия (ст. 152.1 ГК РФ), когда владелец фото позировал за деньги или фото сделано случайно, в общественном месте, где изображение конкретного лица не является целью публикации, или если размещение фотографии сделано в интересах государства или общества", - объяснила она.Фото и видео эротического и даже порнографического содержания можно публиковать в тех случаях, когда они представляют собой художественную или научную ценность и имеют сюжет (для определения чего назначается искусствоведческая экспертиза). При этом во всех случаях участие несовершеннолетних категорически запрещено."Что касается чужих фото, размещенных в соцсетях, то прежде чем скачивать их, нужно ознакомиться с пользовательским соглашением, а также проверить настройки приватности конкретного профиля. Если окажется, что заимствование изображений не предусмотрено настройками и (или) правилами конкретной соцсети, может быть возбуждено уголовное дело", - пояснила специалист.

https://ria.ru/20210802/biometriya-1743672067.html

https://ria.ru/20210714/anemiya-1741242186.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, москва, селфи, россия