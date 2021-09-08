https://ria.ru/20210908/selfi-1749101365.html
Юрист рассказала, за какие селфи россияне могут попасть в тюрьму
Юрист рассказала, за какие селфи россияне могут попасть в тюрьму - РИА Новости, 08.09.2021
Юрист рассказала, за какие селфи россияне могут попасть в тюрьму
Пользователи социальных сетей и мессенджеров привыкли размещать фото различных событий своей жизни, делиться ими с родными и знакомыми, однако обнародование... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T06:08
2021-09-08T06:08
2021-09-08T06:08
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пользователи социальных сетей и мессенджеров привыкли размещать фото различных событий своей жизни, делиться ими с родными и знакомыми, однако обнародование некоторых снимков может стать причиной гражданского, административного и уголовного преследования, а работодатель может привлечь к дисциплинарной ответственности, рассказала РИА Новости директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова.Она подчеркнула, что пользователям социальных сетей и мессенджеров необходимо помнить, что "нельзя публиковать изображения и видео других людей без их согласия, порнографию, тем более с несовершеннолетними, посты с призывами к экстремизму, терроризму, массовым беспорядкам, употреблению наркотиков, сведения, составляющие гостайну или порочащие облик органа власти".Для примера юрист привела судебную историю о том, как сотрудник МВД был уволен со службы в связи с совершением дисциплинарного проступка после публикации в Instagram. Он опубликовал "фото с совместным распитием спиртных напитков с воспитанниками". Или медсестра разместила на своей странице "ВКонтакте" фото палаты и пациенток с надписью: "Рабочая обстановка", после чего была уволена из-за раскрытия врачебной тайны и незаконной публикации чужих фото. Пользователь соцсети разместил на своей странице фотографии человека с автоматом "Калашникова" с текстом, выражающим положительную оценку действий террористов, за что был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и лишен свободы на 5 лет.При этом Хомякова отметила, что есть и исключения из общих правил. "Можно публиковать фото и изображения без согласия (ст. 152.1 ГК РФ), когда владелец фото позировал за деньги или фото сделано случайно, в общественном месте, где изображение конкретного лица не является целью публикации, или если размещение фотографии сделано в интересах государства или общества", - объяснила она.Фото и видео эротического и даже порнографического содержания можно публиковать в тех случаях, когда они представляют собой художественную или научную ценность и имеют сюжет (для определения чего назначается искусствоведческая экспертиза). При этом во всех случаях участие несовершеннолетних категорически запрещено."Что касается чужих фото, размещенных в соцсетях, то прежде чем скачивать их, нужно ознакомиться с пользовательским соглашением, а также проверить настройки приватности конкретного профиля. Если окажется, что заимствование изображений не предусмотрено настройками и (или) правилами конкретной соцсети, может быть возбуждено уголовное дело", - пояснила специалист.
https://ria.ru/20210802/biometriya-1743672067.html
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общество, технологии, москва, селфи, россия
Юрист рассказала, за какие селфи россияне могут попасть в тюрьму
Юрист RTM Group Хомякова: публикация некоторых селфи может преследоваться по закону
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пользователи социальных сетей и мессенджеров привыкли размещать фото различных событий своей жизни, делиться ими с родными и знакомыми, однако обнародование некоторых снимков может стать причиной гражданского, административного и уголовного преследования, а работодатель может привлечь к дисциплинарной ответственности, рассказала РИА Новости директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова.
"Например, сын посылает маме свое фото со службы в армии на фоне БТР, школьник, увлеченный историей, выкладывает фото Гитлера, полицейский публикует забавные фото с коллегами в процессе отмечания профессионального праздника, а кто-то гордится своими успехами у противоположного пола и шлет интимные фото друзьям. Что из перечисленного является нарушением закона? Все!" - сообщила Хомякова.
Она подчеркнула, что пользователям социальных сетей и мессенджеров необходимо помнить, что "нельзя публиковать изображения и видео других людей без их согласия, порнографию, тем более с несовершеннолетними, посты с призывами к экстремизму, терроризму, массовым беспорядкам, употреблению наркотиков, сведения, составляющие гостайну или порочащие облик органа власти".
Для примера юрист привела судебную историю о том, как сотрудник МВД был уволен со службы в связи с совершением дисциплинарного проступка после публикации в Instagram. Он опубликовал "фото с совместным распитием спиртных напитков с воспитанниками". Или медсестра разместила на своей странице "ВКонтакте" фото палаты и пациенток с надписью: "Рабочая обстановка", после чего была уволена из-за раскрытия врачебной тайны и незаконной публикации чужих фото. Пользователь соцсети разместил на своей странице фотографии человека с автоматом "Калашникова" с текстом, выражающим положительную оценку действий террористов, за что был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и лишен свободы на 5 лет.
При этом Хомякова отметила, что есть и исключения из общих правил. "Можно публиковать фото и изображения без согласия (ст. 152.1 ГК РФ), когда владелец фото позировал за деньги или фото сделано случайно, в общественном месте, где изображение конкретного лица не является целью публикации, или если размещение фотографии сделано в интересах государства или общества", - объяснила она.
Фото и видео эротического и даже порнографического содержания можно публиковать в тех случаях, когда они представляют собой художественную или научную ценность и имеют сюжет (для определения чего назначается искусствоведческая экспертиза). При этом во всех случаях участие несовершеннолетних категорически запрещено.
"Что касается чужих фото, размещенных в соцсетях, то прежде чем скачивать их, нужно ознакомиться с пользовательским соглашением, а также проверить настройки приватности конкретного профиля. Если окажется, что заимствование изображений не предусмотрено настройками и (или) правилами конкретной соцсети, может быть возбуждено уголовное дело", - пояснила специалист.