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"Унижение": на Украине объяснили, почему Зеленский приедет к Путину в Крым
"Унижение": на Украине объяснили, почему Зеленский приедет к Путину в Крым - РИА Новости, 08.09.2021
"Унижение": на Украине объяснили, почему Зеленский приедет к Путину в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T01:36
2021-09-08T01:48
в мире
украина
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республика крым
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владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева, заявил в эфире телеканала "НАШ" экс-депутат Рады Евгений Мураев.На вопрос ведущей, может ли встреча пройти в Минске, политик отметил, что хотя такая вероятность мала, она все-таки существует.Бывший депутат объяснил, что Украина намного более заинтересована во встрече Зеленского и Путина. По мнению Мураева, саммит с российским лидером жизненно важен для Киева из-за вопросов урегулирования конфликта на востоке Украины, транзита газа и тяжелого экономического положения в стране.На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли Зеленский согласится "пойти на унижение" и приехать в Крым, хотя российский лидер не будет обсуждать с ним вопрос полуострова, Мураев отметил, что украинский президент — "заложник своих слов".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин четко подтвердил свою готовность встретиться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Тем не менее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов ко встрече лидеров двух государств, однако складывается впечатление, что Москва "избегает этой встречи" и якобы "именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать".Информированный источник РИА Новости в Москве рассказал, что украинская сторона уходит от прямых контактов с Россией по поводу проведения встречи президентов двух стран, избегая обсуждать вопрос и через официальных лиц, и посредством дипломатических каналов. Собеседник агентства отметил, что глава Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
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в мире, украина, киев, севастополь, республика крым, москва, владимир путин, владимир зеленский, мид украины, дмитрий кулеба, евгений мураев, россия
01:36 08.09.2021 (обновлено: 01:48 08.09.2021)
 
"Унижение": на Украине объяснили, почему Зеленский приедет к Путину в Крым

Экс-депутат Рады Мураев: Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с Путиным в Крыму

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева, заявил в эфире телеканала "НАШ" экс-депутат Рады Евгений Мураев.
"Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится. Встреча будет в Москве, скорее всего. <…> И кстати может быть еще в Крыму. Это было бы красиво", — сказал Мураев.
На вопрос ведущей, может ли встреча пройти в Минске, политик отметил, что хотя такая вероятность мала, она все-таки существует.
"Ну кстати в Белоруссии тоже весьма унизительно. После того, что украинская власть на дипломатическом уровне сделала с Белоруссией, с Лукашенко. Тоже может быть", — заявил Мураев.
Бывший депутат объяснил, что Украина намного более заинтересована во встрече Зеленского и Путина. По мнению Мураева, саммит с российским лидером жизненно важен для Киева из-за вопросов урегулирования конфликта на востоке Украины, транзита газа и тяжелого экономического положения в стране.
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На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли Зеленский согласится "пойти на унижение" и приехать в Крым, хотя российский лидер не будет обсуждать с ним вопрос полуострова, Мураев отметил, что украинский президент — "заложник своих слов".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин четко подтвердил свою готовность встретиться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Тем не менее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов ко встрече лидеров двух государств, однако складывается впечатление, что Москва "избегает этой встречи" и якобы "именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать".
Информированный источник РИА Новости в Москве рассказал, что украинская сторона уходит от прямых контактов с Россией по поводу проведения встречи президентов двух стран, избегая обсуждать вопрос и через официальных лиц, и посредством дипломатических каналов. Собеседник агентства отметил, что глава Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
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В миреУкраинаКиевСевастопольРеспублика КрымМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМИД УкраиныДмитрий КулебаЕвгений МураевРоссия
 
 
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