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Шесть человек пропали без вести после взрыва газа в Ногинске

Шесть человек пропали без вести после взрыва газа в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021

Шесть человек пропали без вести после взрыва газа в Ногинске

Шесть человек пропали без вести после взрыва газа в жилом доме в Ногинске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:09

2021-09-08T16:09

2021-09-08T17:18

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Шесть человек пропали без вести после взрыва газа в жилом доме в Ногинске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, это жильцы смежных квартир в строении 9а на улице 28 Июня, где обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый.Инцидент произошел около семи утра. Как сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, по основной версии в здании произошла утечка бытового газа. В результате взрыва повреждены 24 квартиры.По данным СК, два человека погибли. Еще 17 пострадали, из них госпитализировали шестерых, в том числе двоих детей. Из здания эвакуировали более 170 человек. По информации экстренных служб региона, под завалами могут находиться еще трое.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Телефон горячей линии +7 495 542 21 41.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в жилом доме в ногинске