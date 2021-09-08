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Шесть человек пропали без вести после взрыва газа в Ногинске
Шесть человек пропали без вести после взрыва газа в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021
Шесть человек пропали без вести после взрыва газа в Ногинске
Шесть человек пропали без вести после взрыва газа в жилом доме в Ногинске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:09
2021-09-08T17:18
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Шесть человек пропали без вести после взрыва газа в жилом доме в Ногинске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, это жильцы смежных квартир в строении 9а на улице 28 Июня, где обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый.Инцидент произошел около семи утра. Как сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, по основной версии в здании произошла утечка бытового газа. В результате взрыва повреждены 24 квартиры.По данным СК, два человека погибли. Еще 17 пострадали, из них госпитализировали шестерых, в том числе двоих детей. Из здания эвакуировали более 170 человек. По информации экстренных служб региона, под завалами могут находиться еще трое.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Телефон горячей линии +7 495 542 21 41.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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взрыв газа в жилом доме в ногинске
16:09 08.09.2021 (обновлено: 17:18 08.09.2021)
 
Шесть человек пропали без вести после взрыва газа в Ногинске

В Ногинске шесть человек пропали без вести после взрыва газа в жилом доме

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Шесть человек пропали без вести после взрыва газа в жилом доме в Ногинске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, это жильцы смежных квартир в строении 9а на улице 28 Июня, где обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый.
Инцидент произошел около семи утра. Как сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, по основной версии в здании произошла утечка бытового газа. В результате взрыва повреждены 24 квартиры.
По данным СК, два человека погибли. Еще 17 пострадали, из них госпитализировали шестерых, в том числе двоих детей. Из здания эвакуировали более 170 человек. По информации экстренных служб региона, под завалами могут находиться еще трое.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Телефон горячей линии +7 495 542 21 41.
"Выбило стекла в доме напротив". Взрыв газа в Ногинске
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
1 из 8

Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
2 из 8

Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
3 из 8

Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© Фото : МЧС России

Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
4 из 8

Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.

© Фото : МЧС России
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
5 из 8

У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
6 из 8

По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
7 из 8

Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
8 из 8

Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
1 из 8

Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
2 из 8

Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
3 из 8

Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
4 из 8

Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.

© Фото : МЧС России
5 из 8

У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 8

По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
7 из 8

Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
8 из 8

Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
 
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
 
 
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