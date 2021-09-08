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Шоубиз
https://ria.ru/20210908/priluchnyy-1749136655.html
Поклонники заподозрили Прилучного в романе с "Папиной дочкой" Мельниковой
Поклонники заподозрили Прилучного в романе с "Папиной дочкой" Мельниковой - РИА Новости, 08.09.2021
Поклонники заподозрили Прилучного в романе с "Папиной дочкой" Мельниковой
Поклонники заподозрили Павла Прилучного в романе с актрисой сериала "Папины дочки" Дарьей Мельниковой. Звезды вместе снялись в новом фильме. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:37
2021-09-08T11:37
шоубиз
артур смольянинов
актеры
знаменитости
кино и сериалы
агата муцениеце
мирослава карпович
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Поклонники заподозрили Павла Прилучного в романе с актрисой сериала "Папины дочки" Дарьей Мельниковой. Звезды вместе снялись в новом фильме.Павел в Instagram опубликовал кадр со съемок картины "Соври мне правду", премьера которой недавно прошла в Сочи. На нем он чувственно обнимает партнершу.Подписчица таким образом намекнула на возлюбленную Павла – Мирославу Карпович. Она также играла в популярном сериале.Звезды пока никак не прокомментировали эти домыслы. Однако оба актера действительно сейчас свободны от официальных отношений. Прилучный не так давно развелся с актрисой Агатой Муцениеце, а Дарья рассталась с Артуром Смольяниновым.
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артур смольянинов, актеры, знаменитости, кино и сериалы, агата муцениеце, мирослава карпович
11:37 08.09.2021
 

Поклонники заподозрили Прилучного в романе с "Папиной дочкой" Мельниковой

© START/Окапи продакшн, 2021Кадр из трейлера фильма "Соври мне правду"
Кадр из трейлера фильма Соври мне правду
© START/Окапи продакшн, 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Поклонники заподозрили Павла Прилучного в романе с актрисой сериала "Папины дочки" Дарьей Мельниковой. Звезды вместе снялись в новом фильме.
Павел в Instagram опубликовал кадр со съемок картины "Соври мне правду", премьера которой недавно прошла в Сочи. На нем он чувственно обнимает партнершу.

"Ты решил всех "Папиных дочек" собрать?" – гласит самый популярный комментарий.

Подписчица таким образом намекнула на возлюбленную Павла – Мирославу Карпович. Она также играла в популярном сериале.
Звезды пока никак не прокомментировали эти домыслы. Однако оба актера действительно сейчас свободны от официальных отношений. Прилучный не так давно развелся с актрисой Агатой Муцениеце, а Дарья рассталась с Артуром Смольяниновым.
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ШоубизАртур СмольяниновактерыЗнаменитостиКино и сериалыАгата МуцениецеМирослава Карпович
 
 
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