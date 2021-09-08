https://ria.ru/20210908/priluchnyy-1749136655.html

Поклонники заподозрили Прилучного в романе с "Папиной дочкой" Мельниковой

Поклонники заподозрили Прилучного в романе с "Папиной дочкой" Мельниковой - РИА Новости, 08.09.2021

Поклонники заподозрили Прилучного в романе с "Папиной дочкой" Мельниковой

Поклонники заподозрили Павла Прилучного в романе с актрисой сериала "Папины дочки" Дарьей Мельниковой. Звезды вместе снялись в новом фильме. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:37

2021-09-08T11:37

2021-09-08T11:37

шоубиз

артур смольянинов

актеры

знаменитости

кино и сериалы

агата муцениеце

мирослава карпович

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Поклонники заподозрили Павла Прилучного в романе с актрисой сериала "Папины дочки" Дарьей Мельниковой. Звезды вместе снялись в новом фильме.Павел в Instagram опубликовал кадр со съемок картины "Соври мне правду", премьера которой недавно прошла в Сочи. На нем он чувственно обнимает партнершу.Подписчица таким образом намекнула на возлюбленную Павла – Мирославу Карпович. Она также играла в популярном сериале.Звезды пока никак не прокомментировали эти домыслы. Однако оба актера действительно сейчас свободны от официальных отношений. Прилучный не так давно развелся с актрисой Агатой Муцениеце, а Дарья рассталась с Артуром Смольяниновым.

https://ria.ru/20210729/malnikova-1743401398.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артур смольянинов, актеры, знаменитости, кино и сериалы, агата муцениеце, мирослава карпович