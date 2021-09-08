https://ria.ru/20210908/priamure-1749149793.html

Застройщикам в Приамурье компенсируют часть процентов по кредитам

Застройщикам в Приамурье компенсируют часть процентов по кредитам - РИА Новости, 08.09.2021

Застройщикам в Приамурье компенсируют часть процентов по кредитам

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что региональный минстрой разработал очередная меру поддержки застройщиков, которые возводят многоквартирные... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:08

2021-09-08T12:08

2021-09-08T13:45

экономика

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что региональный минстрой разработал очередная меру поддержки застройщиков, которые возводят многоквартирные жилые дома с привлечением средств "дольщиков" - им компенсируют часть процентов по кредитам."Амурским компаниям, которые занимаются долевым строительством, из средств областного бюджета компенсируем часть процентов по кредитам. Новая мера поддержки будет способствовать развитию строительной отрасли региона, что для Приамурья очень важно. В дальнейшем планируем разработать дополнительные механизмы, которые помогут застройщикам в полном объеме обеспечить потребность амурчан в жилых помещениях путем увеличения объемов ввода жилья", — рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Новая мера разработана как поддержка компаний при строительстве многоквартирных домов с использованием кредитных средств — проектного финансирования.Новая мера поддержки доступна компаниям, у которых уже есть действующие разрешения на строительство последующих объектов, и имеется подтверждение финансовой устойчивости организации.

https://ria.ru/20210907/amur-1749019056.html

https://ria.ru/20210906/priamure-1748813596.html

амурская область

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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)