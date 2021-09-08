12:08 08.09.2021 (обновлено: 13:45 08.09.2021)
Застройщикам в Приамурье компенсируют часть процентов по кредитам
Глава Приамурья Орлов: застройщикам в регионе компенсируют часть процентов по кредитам
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что региональный минстрой разработал очередная меру поддержки застройщиков, которые возводят многоквартирные жилые дома с привлечением средств "дольщиков" - им компенсируют часть процентов по кредитам.
"Амурским компаниям, которые занимаются долевым строительством, из средств областного бюджета компенсируем часть процентов по кредитам. Новая мера поддержки будет способствовать развитию строительной отрасли региона, что для Приамурья очень важно. В дальнейшем планируем разработать дополнительные механизмы, которые помогут застройщикам в полном объеме обеспечить потребность амурчан в жилых помещениях путем увеличения объемов ввода жилья", — рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Новая мера разработана как поддержка компаний при строительстве многоквартирных домов с использованием кредитных средств — проектного финансирования.
"Перед началом возведения объекта застройщик, как правило, берет займ на строительство, а после ввода объекта в эксплуатацию он обязан оплатить сумму займа и начисленные кредитной организацией проценты. Теперь… 70% от суммы начисленных и оплаченных процентов возвращается заемщику за счет средств областного бюджета", — пояснила начальник отдела государственного контроля за долевым строительством Татьяна Слепенкова, ее слова также приводятся в сообщении правительства Приамурья.
Новая мера поддержки доступна компаниям, у которых уже есть действующие разрешения на строительство последующих объектов, и имеется подтверждение финансовой устойчивости организации.