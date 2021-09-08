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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210908/pravitelstvo-1749170108.html
Посол Афганистана в Душанбе призвал не признавать правительство талибов
Посол Афганистана в Душанбе призвал не признавать правительство талибов - РИА Новости, 08.09.2021
Посол Афганистана в Душанбе призвал не признавать правительство талибов
Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар назвал образованное талибами правительство нелегитимным, призвал мировое сообщество не признавать его. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:20
2021-09-08T15:20
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
душанбе
афганистан
таджикистан
панджшер (провинция)
амрулла салех
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ДУШАНБЕ, 8 сен - РИА Новости. Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар назвал образованное талибами правительство нелегитимным, призвал мировое сообщество не признавать его."Я не буду сотрудничать с талибами, пока они не будут соблюдать права человека и не создадут инклюзивное правительство", - сказал посол журналистам. "Правительство, образованное режимом талибов, нелегитимно, и я призываю мировое сообщество не признавать его. Это правительство террористов, еще недавно сидевших за свои преступления в Гуантаномо", - объяснил он.По словам афганского дипломата, он будет представлять в Таджикистане вице-президента Афганистана Амруллу Салеха."Сопротивление в Панджшере будет продолжаться и расти, и я буду представлять здесь Амруллу Салеха как президента Афганистана", - отметил он.По его словам, все 67 дипведомств Афганистана в разных странах мира не признают правительство талибов. Касаясь ситуации в Панджшерском ущелье, где находятся силы сопротивления талибам, он сказал, что "Талибан"* несет большие потери и основная часть ущелья находится под контролем сопротивления.Агбар также обратил внимание, что "сейчас война в моей стране не идет только между афганцами, активно вмешивается Пакистан, организовавший атаку на Панджшер".В Панджшере, по словам посла, находятся "все лидеры сопротивления во главе с Амруллой Салехом и Ахмадом Масудом", там они "руководят боевыми действиями".Дипломат опроверг сообщения канала "Аль Джазира" о том, что в рядах сопротивления начались разногласия между Масудом и экс-министром обороны Мухаммадом Фахимом. "В рядах сопротивления нет никаких разногласий, все действуют как единый кулак, в ряды сопротивления примкнули все национальности Афганистана, не принявшие режим талибов, в том числе узбеки, хазарейцы и пуштуны, и скоро в Панджере будет организовано всеафганское собрание и совет с участием всех известных военачальников, не признавших талибов", - сказал Агбар.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация
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душанбе
афганистан
таджикистан
панджшер (провинция)
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в мире, талибан, душанбе, афганистан, таджикистан, панджшер (провинция), амрулла салех
13:20 08.09.2021 (обновлено: 15:20 08.09.2021)
 
Посол Афганистана в Душанбе призвал не признавать правительство талибов

Посол Афганистана в Душанбе призвал не признавать образованное талибами правительство

© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
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ДУШАНБЕ, 8 сен - РИА Новости. Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар назвал образованное талибами правительство нелегитимным, призвал мировое сообщество не признавать его.
"Я не буду сотрудничать с талибами, пока они не будут соблюдать права человека и не создадут инклюзивное правительство", - сказал посол журналистам. "Правительство, образованное режимом талибов, нелегитимно, и я призываю мировое сообщество не признавать его. Это правительство террористов, еще недавно сидевших за свои преступления в Гуантаномо", - объяснил он.
По словам афганского дипломата, он будет представлять в Таджикистане вице-президента Афганистана Амруллу Салеха.
"Сопротивление в Панджшере будет продолжаться и расти, и я буду представлять здесь Амруллу Салеха как президента Афганистана", - отметил он.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
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По его словам, все 67 дипведомств Афганистана в разных странах мира не признают правительство талибов. Касаясь ситуации в Панджшерском ущелье, где находятся силы сопротивления талибам, он сказал, что "Талибан"* несет большие потери и основная часть ущелья находится под контролем сопротивления.
Агбар также обратил внимание, что "сейчас война в моей стране не идет только между афганцами, активно вмешивается Пакистан, организовавший атаку на Панджшер".
В Панджшере, по словам посла, находятся "все лидеры сопротивления во главе с Амруллой Салехом и Ахмадом Масудом", там они "руководят боевыми действиями".
Дипломат опроверг сообщения канала "Аль Джазира" о том, что в рядах сопротивления начались разногласия между Масудом и экс-министром обороны Мухаммадом Фахимом. "В рядах сопротивления нет никаких разногласий, все действуют как единый кулак, в ряды сопротивления примкнули все национальности Афганистана, не принявшие режим талибов, в том числе узбеки, хазарейцы и пуштуны, и скоро в Панджере будет организовано всеафганское собрание и совет с участием всех известных военачальников, не признавших талибов", - сказал Агбар.
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 13:57
Посол Афганистана рассказал о сопротивлении в Панджшере
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанДушанбеАфганистанТаджикистанПанджшер (провинция)Амрулла Салех
 
 
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