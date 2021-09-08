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Посол Норвегии заявил, что талибы вошли в посольство в Кабуле

Посол Норвегии заявил, что талибы вошли в посольство в Кабуле - РИА Новости, 08.09.2021

Посол Норвегии заявил, что талибы вошли в посольство в Кабуле

Боевики движения "Талибан"* вошли в норвежское посольство в Кабуле, сообщает посол Норвегии в Иране Сигвальд Хауге. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T21:29

2021-09-08T21:29

2021-09-08T21:29

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* вошли в норвежское посольство в Кабуле, сообщает посол Норвегии в Иране Сигвальд Хауге."В настоящее время талибы вошли в посольство Норвегии в Кабуле. Говорят, что вернут его нам позже. Но сначала нужно разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. Оружие, по-видимому, менее опасно", - написал Хауге в Twitter.Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Террористическая организация, запрещена в России

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