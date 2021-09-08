https://ria.ru/20210908/pomosch-1749114921.html

Латвия отказала в помощи Белоруссии по делу о геноциде в годы войны

Латвия отказала в помощи Белоруссии по делу о геноциде в годы войны - РИА Новости, 08.09.2021

Латвия отказала в помощи Белоруссии по делу о геноциде в годы войны

Рига отказала Минску в правовой помощи по уголовному делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы, сообщается на сайте генпрокуратуры... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:39

2021-09-08T09:39

2021-09-08T11:17

в мире

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латвия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Рига отказала Минску в правовой помощи по уголовному делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы, сообщается на сайте генпрокуратуры Белоруссии.Белорусский надзорный орган открыл это дело в апреле, а летом коллег известили, что в стране и за ее пределами живут около 400 бывших легионеров СС, причастных к "истреблению населения БССР в течение всего периода оккупации". С ходатайством передали список 22 бывших членов латышского легиона СС, 15-й дивизии ваффен-СС, 24-го территориального стрелкового корпуса. По словам генпрокурора Андрея Шведа, следствие проверяет причастность "живых палачей" к преступлениям против человечности, их хотят судить.В Минске также заявили, что представители латвийских госорганов не скрывают связи с нацистскими преступниками. "Например, министр иностранных дел этой страны Эдгарс Ринкевичс во время официального визита в Канаду пообщался с членами канадского отделения организации "Ястребы Даугавы" (организована ветеранами Латышского СС), в том числе с легионером Лаймондасом Озолсом. Такая позиция политической элиты Латвии свидетельствует об откровенном пособничестве в сокрытии военных преступников, элементарном отрицании ценности человеческой жизни, уклонении от реализации принципа неотвратимости ответственности и игнорировании международных обязательств", — добавила пресс-служба ведомства.В Белоруссии в годы Великой Отечественной войны функционировало свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожены не менее полутора миллионов человек.

https://ria.ru/20210908/prestupniki-1749122924.html

https://ria.ru/20210901/genotsid-1748104228.html

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в мире, белоруссия, латвия, великая отечественная война (1941-1945)