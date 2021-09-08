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Латвия отказала в помощи Белоруссии по делу о геноциде в годы войны
Латвия отказала в помощи Белоруссии по делу о геноциде в годы войны - РИА Новости, 08.09.2021
Латвия отказала в помощи Белоруссии по делу о геноциде в годы войны
Рига отказала Минску в правовой помощи по уголовному делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы, сообщается на сайте генпрокуратуры... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:39
2021-09-08T11:17
в мире
белоруссия
латвия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Рига отказала Минску в правовой помощи по уголовному делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы, сообщается на сайте генпрокуратуры Белоруссии.Белорусский надзорный орган открыл это дело в апреле, а летом коллег известили, что в стране и за ее пределами живут около 400 бывших легионеров СС, причастных к "истреблению населения БССР в течение всего периода оккупации". С ходатайством передали список 22 бывших членов латышского легиона СС, 15-й дивизии ваффен-СС, 24-го территориального стрелкового корпуса. По словам генпрокурора Андрея Шведа, следствие проверяет причастность "живых палачей" к преступлениям против человечности, их хотят судить.В Минске также заявили, что представители латвийских госорганов не скрывают связи с нацистскими преступниками. "Например, министр иностранных дел этой страны Эдгарс Ринкевичс во время официального визита в Канаду пообщался с членами канадского отделения организации "Ястребы Даугавы" (организована ветеранами Латышского СС), в том числе с легионером Лаймондасом Озолсом. Такая позиция политической элиты Латвии свидетельствует об откровенном пособничестве в сокрытии военных преступников, элементарном отрицании ценности человеческой жизни, уклонении от реализации принципа неотвратимости ответственности и игнорировании международных обязательств", — добавила пресс-служба ведомства.В Белоруссии в годы Великой Отечественной войны функционировало свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожены не менее полутора миллионов человек.
https://ria.ru/20210908/prestupniki-1749122924.html
https://ria.ru/20210901/genotsid-1748104228.html
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в мире, белоруссия, латвия, великая отечественная война (1941-1945)
09:39 08.09.2021 (обновлено: 11:17 08.09.2021)
 
Латвия отказала в помощи Белоруссии по делу о геноциде в годы войны

Генпрокуратура Белоруссии: Латвия отказала в помощи по делу о геноциде в годы войны

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv / Парад латышских легионеров СС в Риге. 1943
Парад латышских легионеров СС в Риге. 1943 - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv /
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Рига отказала Минску в правовой помощи по уголовному делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы, сообщается на сайте генпрокуратуры Белоруссии.

"Вместо содействия в изобличении военных преступников латвийские власти в ответ на просьбу о проведении процессуальных действий в отношении причастных к карательным операциям по истреблению мирного населения БССР латышскими легионерами СС сообщили, что "исполнение запроса неминуемо нанесло бы ущерб суверенитету Латвийской Республики, поставило бы под угрозу права ее граждан, создало бы риски государственной безопасности", — говорится в сообщении.

Белорусский надзорный орган открыл это дело в апреле, а летом коллег известили, что в стране и за ее пределами живут около 400 бывших легионеров СС, причастных к "истреблению населения БССР в течение всего периода оккупации". С ходатайством передали список 22 бывших членов латышского легиона СС, 15-й дивизии ваффен-СС, 24-го территориального стрелкового корпуса.
По словам генпрокурора Андрея Шведа, следствие проверяет причастность "живых палачей" к преступлениям против человечности, их хотят судить.
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 10:28
Литва и Латвия покрывают нацистских преступников, заявили в Минске
В Минске также заявили, что представители латвийских госорганов не скрывают связи с нацистскими преступниками.
"Например, министр иностранных дел этой страны Эдгарс Ринкевичс во время официального визита в Канаду пообщался с членами канадского отделения организации "Ястребы Даугавы" (организована ветеранами Латышского СС), в том числе с легионером Лаймондасом Озолсом. Такая позиция политической элиты Латвии свидетельствует об откровенном пособничестве в сокрытии военных преступников, элементарном отрицании ценности человеческой жизни, уклонении от реализации принципа неотвратимости ответственности и игнорировании международных обязательств", — добавила пресс-служба ведомства.
В Белоруссии в годы Великой Отечественной войны функционировало свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожены не менее полутора миллионов человек.
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