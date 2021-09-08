https://ria.ru/20210908/pogibshiy-1749136284.html

Спасатели извлекли тело первого погибшего при взрыве газа в Ногинске

Спасатели извлекли тело первого погибшего при взрыве газа в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021

Спасатели извлекли тело первого погибшего при взрыве газа в Ногинске

Спасатели извлекли тело первого погибшего из-под завалов дома в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:27

2021-09-08T11:27

2021-09-08T11:46

происшествия

ногинск

взрыв газа в жилом доме в ногинске

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спасатели извлекли тело первого погибшего из-под завалов дома в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Извлечено первого погибшего", - сказал собеседник агентства.Позднее он уточнил, что это тело мужчины.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Эвакуированы более 170 человек.В пресс-службе Минздрава Подмосковья заявили РИА Новости, что, по предварительным данным, пострадали 8 человек, в том числе двое детей. Позже в региональном главке СК РФ уточнили, что два человека погибли и пятеро пострадали.По информации экстренных служб региона, еще три человека могут находиться под завалами рухнувших конструкций.

ногинск

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске, следственный комитет россии (ск рф), россия