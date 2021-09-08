https://ria.ru/20210908/pkhuket-1749215966.html

Туристам стало проще попасть на Пхукет

Туристам стало проще попасть на Пхукет - РИА Новости, 08.09.2021

Туристам стало проще попасть на Пхукет

Туристам, въезжающим на Пхукет, разрешили использовать свои тесты на антитела, сообщает The Phuket News. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:57

2021-09-08T16:57

2021-09-08T16:57

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Туристам, въезжающим на Пхукет, разрешили использовать свои тесты на антитела, сообщает The Phuket News.Это правило касается путешественников, въезжающих на остров через КПП Тха-Чат-Чай. В качестве доказательства отсутствия коронавируса, туристы могут прямо на контрольном-пункте воспользоваться собственным набором для экспресс-теста на антитела (АТК).Заявление об упрощении требований к тестированию глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун сделал в ходе прямой трансляции из операционного центра проекта Phuket Sandbox ("Пхукетская песочница").По его словам, наборы АТК довольно легко купить в аптеках, можно иметь их при себе и самостоятельно делать анализ прямо на контрольном пункте. Там уже дежурят медицинские работники, которые помогут советом и проверят корректность тестирования."Если результат анализа будет отрицательным, медицинский работник выдаст подтверждающий документ, по которому можно въехать на Пхукет", – добавил Кусак Кукиаттикун.Правда, по его словам, инициатива в первую очередь нацелена на людей, совершающих регулярные поездки между провинциями Пхукет и Пханг-Нга.На этой неделе было введено еще одно послабление для внутренних туристов. От них больше не требуется делать тест ПЦР на пятый день нахождения на острове при общем сроке пребывания свыше семи дней.Напомним, россияне, привитые вакциной Sputnik V, могут уже с 1 сентября заезжать на остров Пхукет и в другие туристические зоны, входящие в программы "Пхукетская песочница". Ожидается, что в октябре вакцинированным туристам, в том числе и российским, могут стать доступны для отдыха еще восемь тайских провинций.Перед вылетом в Таиланд турист, участвующий в программе "Песочницы", должен, как все, кто намерен приехать в эту страну в период пандемии, сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета, получить сертификат разрешения на въезд в Таиланд (COE) и оформить медицинскую страховку, включающую лечение от коронавирусной инфекции с суммой покрытия не менее 100 тысяч долларов.

https://ria.ru/20210906/tailand-1748823158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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