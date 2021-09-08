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Туризм
https://ria.ru/20210908/pkhuket-1749215966.html
Туристам стало проще попасть на Пхукет
Туристам стало проще попасть на Пхукет - РИА Новости, 08.09.2021
Туристам стало проще попасть на Пхукет
Туристам, въезжающим на Пхукет, разрешили использовать свои тесты на антитела, сообщает The Phuket News. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:57
2021-09-08T16:57
туризм
таиланд
пхукет (остров)
новости - туризм
пхукет (провинция)
туристы
туризм
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Туристам, въезжающим на Пхукет, разрешили использовать свои тесты на антитела, сообщает The Phuket News.Это правило касается путешественников, въезжающих на остров через КПП Тха-Чат-Чай. В качестве доказательства отсутствия коронавируса, туристы могут прямо на контрольном-пункте воспользоваться собственным набором для экспресс-теста на антитела (АТК).Заявление об упрощении требований к тестированию глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун сделал в ходе прямой трансляции из операционного центра проекта Phuket Sandbox ("Пхукетская песочница").По его словам, наборы АТК довольно легко купить в аптеках, можно иметь их при себе и самостоятельно делать анализ прямо на контрольном пункте. Там уже дежурят медицинские работники, которые помогут советом и проверят корректность тестирования."Если результат анализа будет отрицательным, медицинский работник выдаст подтверждающий документ, по которому можно въехать на Пхукет", – добавил Кусак Кукиаттикун.Правда, по его словам, инициатива в первую очередь нацелена на людей, совершающих регулярные поездки между провинциями Пхукет и Пханг-Нга.На этой неделе было введено еще одно послабление для внутренних туристов. От них больше не требуется делать тест ПЦР на пятый день нахождения на острове при общем сроке пребывания свыше семи дней.Напомним, россияне, привитые вакциной Sputnik V, могут уже с 1 сентября заезжать на остров Пхукет и в другие туристические зоны, входящие в программы "Пхукетская песочница". Ожидается, что в октябре вакцинированным туристам, в том числе и российским, могут стать доступны для отдыха еще восемь тайских провинций.Перед вылетом в Таиланд турист, участвующий в программе "Песочницы", должен, как все, кто намерен приехать в эту страну в период пандемии, сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета, получить сертификат разрешения на въезд в Таиланд (COE) и оформить медицинскую страховку, включающую лечение от коронавирусной инфекции с суммой покрытия не менее 100 тысяч долларов.
https://ria.ru/20210906/tailand-1748823158.html
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таиланд, пхукет (остров), новости - туризм, пхукет (провинция), туристы, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь, вакцинация россиян от covid-19, прививки
16:57 08.09.2021
 

Туристам стало проще попасть на Пхукет

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Туристам, въезжающим на Пхукет, разрешили использовать свои тесты на антитела, сообщает The Phuket News.
Это правило касается путешественников, въезжающих на остров через КПП Тха-Чат-Чай. В качестве доказательства отсутствия коронавируса, туристы могут прямо на контрольном-пункте воспользоваться собственным набором для экспресс-теста на антитела (АТК).
Заявление об упрощении требований к тестированию глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун сделал в ходе прямой трансляции из операционного центра проекта Phuket Sandbox ("Пхукетская песочница").
По его словам, наборы АТК довольно легко купить в аптеках, можно иметь их при себе и самостоятельно делать анализ прямо на контрольном пункте. Там уже дежурят медицинские работники, которые помогут советом и проверят корректность тестирования.
"Если результат анализа будет отрицательным, медицинский работник выдаст подтверждающий документ, по которому можно въехать на Пхукет", – добавил Кусак Кукиаттикун.
Правда, по его словам, инициатива в первую очередь нацелена на людей, совершающих регулярные поездки между провинциями Пхукет и Пханг-Нга.
На этой неделе было введено еще одно послабление для внутренних туристов. От них больше не требуется делать тест ПЦР на пятый день нахождения на острове при общем сроке пребывания свыше семи дней.
Напомним, россияне, привитые вакциной Sputnik V, могут уже с 1 сентября заезжать на остров Пхукет и в другие туристические зоны, входящие в программы "Пхукетская песочница". Ожидается, что в октябре вакцинированным туристам, в том числе и российским, могут стать доступны для отдыха еще восемь тайских провинций.
Перед вылетом в Таиланд турист, участвующий в программе "Песочницы", должен, как все, кто намерен приехать в эту страну в период пандемии, сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета, получить сертификат разрешения на въезд в Таиланд (COE) и оформить медицинскую страховку, включающую лечение от коронавирусной инфекции с суммой покрытия не менее 100 тысяч долларов.
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ТуризмТаиландПхукет (остров)Новости - ТуризмПхукет (провинция)туристыТуризмкуда поехатьКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететьВакцинация россиян от COVID-19Прививки
 
 
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