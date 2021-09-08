https://ria.ru/20210908/pitanie-1749208427.html
Роспотребнадзор объяснил запрет яичницы в школах
Роспотребнадзор объяснил запрет яичницы в школах - РИА Новости, 08.09.2021
Роспотребнадзор объяснил запрет яичницы в школах
Макароны по-флотски с фаршем, яичница и фаршированные блинчики запрещены для питания школьников уже более 30 лет в связи с тем, что отсутствует должная... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:06
2021-09-08T16:06
2021-09-08T16:38
общество
питание
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
детские вопросы
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Макароны по-флотски с фаршем, яичница и фаршированные блинчики запрещены для питания школьников уже более 30 лет в связи с тем, что отсутствует должная термическая обработка в соответствии с технологией приготовления для обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в Instagram-аккаунте сообщило, что запрещено использовать в школьном питании продукты домашнего изготовления, яичницу-глазунью, макароны по-флотски с мясным фаршем, сырокопченые колбасы, заливные блюда."Макароны по-флотски с фаршем, сырокопченые колбасы, яичница, макароны с яйцом, фаршированные блинчики, форшмак для организованных коллективов - блюда и продукты повышенного эпидемиологического риска. Запрет на них действует более 30 лет. Причина - отсутствие должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления, обеспечивающей должный уровень безопасности в течение двух часов с момента приготовления блюд и реализации их без повторного подогрева", - говорится в сообщении.Сырокопченые колбасы также являются источником дополнительного поступления в организм соли и тяжёлых для переваривания детским организмом жиров животного происхождения, уточнили в пресс-службе.При этом ассортимент питания детей достаточно широкий и не страдает от данных запретов, макароны, как самостоятельный гарнир или как гарнир с сыром, не запрещены, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20210906/pitanie-1748811750.html
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общество, питание, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, детские вопросы, социальный навигатор
16:06 08.09.2021 (обновлено: 16:38 08.09.2021)
Роспотребнадзор объяснил запрет яичницы в школах
Роспотребнадзор: яичница запрещена в школах из-за отсутствия должной термической обработки