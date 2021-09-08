https://ria.ru/20210908/pensii-1749100507.html

В ПФР объяснили ошибки при начислении пенсии

В ПФР объяснили ошибки при начислении пенсии - РИА Новости, 08.09.2021

В ПФР объяснили ошибки при начислении пенсии

Ошибки в документах могут привести к некорректному начислению пенсии, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T05:31

2021-09-08T05:31

2021-09-08T05:31

общество

пенсионный фонд рф

рэу имени г. в. плеханова

нпф "будущее"

евгений биезбардис

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ошибки в документах могут привести к некорректному начислению пенсии, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).В ведомстве привели в качестве примера случаи, когда в трудовой книжке была неправильно указана должность или отсутствовала печать.Поэтому россиянам рекомендуют заранее обращаться в ведомство, чтобы специалисты смогли проверить все имеющиеся документы и в случае необходимости сделать запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства.В ПФР также указали, что у россиян, которые перешли на электронную трудовую книжку, есть доступ к информации о внесенных в нее сведениях в личном кабинете на сайте ведомства.Изменения в правилах выплаты пенсийДля получения социальных доплат до прожиточного минимума неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявление на пересчет, так как со следующего года он будет производиться автоматически, объяснила ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством "Прайм" .Кроме того, пенсии и социальные доплаты будут автоматически начисляться безработным россиянам за два года до выхода на пенсию, если они не могут официально найти работу, и гражданам с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста. Начисление доплат к страховой пенсии по старости или по инвалидности также будет проходить автоматически, если трудовой стаж составляет 30 и более лет.Помимо этого, со следующего года на сайте "Госуслуг" будут доступны данные о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах. Информацию отправят мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет, уточнила Финогенова. Также, вероятно, примут поправки по пенсиям граждан, живущих в районах Крайнего Севера, заключила эксперт.Доплаты к пенсии за родственниковКак ранее в беседе с агентством Прайм объяснил эксперт НПФ "БУДУЩЕЕ" Евгений Биезбардис, государственных программ по уходу за нуждающимися обычно недостаточно, поэтому самой доступной часто является помощь со стороны близкого человека, а для ее компенсации в России существуют программы материальной поддержки.Существуют выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное материального обеспечение, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника, перечислил специалист.Кроме того, пенсионер имеет право на повышенные выплаты, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи: дети, родители, супруг или супруга, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки. Для получения денег следует обратиться с пакетом документов в ПФР или МФЦ.Также Биезбардис сообщил, что с 1 февраля предусмотрена выплата в размере 1752,52 рубля пенсионерам — членам семей лиц, которые погибли, умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей. Выплаты также положены родителям и женам военнослужащих, погибших при защите СССР.Эксперт также добавил, что ежемесячно получать по 500 рублей могут супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов ВОВ.Законный способ увеличить пенсиюБиезбардис также ранее назвал занонные способы увеличить размер пенсии.Как напомнил специалист, размер страховых пенсий зависит от страхового и нестрахового стажа, а также от суммы пенсионных коэффициентов. Чтобы нарастить страховой стаж, нужно продолжать получать официальный доход, с которого работодатель будет платить страховые взносы. Кроме того, можно предоставить в ПФР доказательства (трудовая книжка, договоры и дополнительные соглашения, свидетельские показания коллег) ранее неучтенного стажа.Биезбардис также добавил, что самозанятые могут усилить свои пенсионные права, добровольно производя взносы в ПФР.

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https://ria.ru/20210803/pensiya-1744103750.html

https://ria.ru/20210723/alkogol-1742455271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пенсионный фонд рф, рэу имени г. в. плеханова, нпф "будущее", евгений биезбардис