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Власти Кубы и Никарагуа выразили соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

Власти Кубы и Никарагуа выразили соболезнования в связи с гибелью главы МЧС - РИА Новости, 08.09.2021

Власти Кубы и Никарагуа выразили соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

МИД Кубы и президент Никарагуа выразили соболезнования в связи с трагической гибелью министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T23:35

2021-09-08T23:35

2021-09-08T23:42

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владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

даниэль ортега

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МЕХИКО, 8 сен - РИА Новости. МИД Кубы и президент Никарагуа выразили соболезнования в связи с трагической гибелью министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."С большим уважением и огромной солидарностью мы выражаем вам искреннее сожаление по поводу того, что вы сами определили как "непоправимую личную утрату", имея в виду трагическую смерть товарища Евгения Зиничева, министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации", - говорится в письме на имя президента России Владимира Путина за подписью президента Никарагуа Даниэля Ортеги и его супруги, вице-президента Росарио Мурильо, текст документа приводит издание 19 Digital.Руководители Никарагуа назвали героической смерть министра, отдавшего жизнь при спасении другого человека, исполняющего долг служения и помощи гражданам.От имени правительства Кубы соболезнования близким погибшего министра выразил директор кубинского МИД по двусторонним вопросам Эмилио Лосада, отметив прочные отношения, установленные между спасателями двух стран."Глубоко сожалеем о трагической гибели министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, с которым кубинские власти в этой сфере поддерживали прочные отношения дружбы и сотрудничества. Выражаем соболезнования его семье и друзьям", - написал Лосада в своем блоге в Twitter.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749218337.html

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в мире, twitter, норильск, никарагуа, куба, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), даниэль ортега, александр мельников