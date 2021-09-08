В Ногинске пять человек не выходят на связь после взрыва газа

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. После взрыва газа в жилом доме в Ногинске пять человек не выходят на связь, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин."Мы не знаем их статус. Предположений пока делать не будем. Непонятно, они в доме или уехали за город", — сказал он журналистам.По его словам, на месте происшествия нашли два трупа и ждут уточненную информацию по погибшим.Хлопок газовоздушной смеси произошел около семи утра на улице 28 Июня, дом 9а. Обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждены 24 квартиры.Из здания эвакуировали более 170 человек. Под завалами могут находиться еще несколько жителей. Как сообщил Хромушин, пострадали 15 человек, двое из них в тяжелом состоянии.На месте работают оперативные службы, туда же приехал глава Московской области Андрей Воробьев. По его словам, восстановление дома может занять до восьми месяцев.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Телефон горячей линии +7 495 542 21 41.
По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
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По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
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