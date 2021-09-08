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Партия "Новые люди" предложила провести налоговую реформу

Партия "Новые люди" предложила провести налоговую реформу - РИА Новости, 08.09.2021

Партия "Новые люди" предложила провести налоговую реформу

Партия "Новые люди" предлагает ввести для предприятия единый налог с оборота, отменить НДС и налог на прибыль, заявил член партии Ярослав Самылин. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:03

2021-09-08T15:03

2021-09-08T15:03

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экономика

госдума рф

выборы в государственную думу

ндс

россия

партия "новые люди"

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партия "Новые люди" предлагает ввести для предприятия единый налог с оборота, отменить НДС и налог на прибыль, заявил член партии Ярослав Самылин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

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2021

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политика, экономика, госдума рф, выборы в государственную думу, ндс, россия, партия "новые люди"