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Партия "Новые люди" предложила провести налоговую реформу
Партия "Новые люди" предложила провести налоговую реформу - РИА Новости, 08.09.2021
Партия "Новые люди" предложила провести налоговую реформу
Партия "Новые люди" предлагает ввести для предприятия единый налог с оборота, отменить НДС и налог на прибыль, заявил член партии Ярослав Самылин. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:03
2021-09-08T15:03
политика
экономика
госдума рф
выборы в государственную думу
ндс
россия
партия "новые люди"
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партия "Новые люди" предлагает ввести для предприятия единый налог с оборота, отменить НДС и налог на прибыль, заявил член партии Ярослав Самылин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, экономика, госдума рф, выборы в государственную думу, ндс, россия, партия "новые люди"
15:03 08.09.2021
 
Партия "Новые люди" предложила провести налоговую реформу

В партии "Новые люди" предложили ввести для предприятий единый налог и отменить НДС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСъезд партии "Новые люди"
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партия "Новые люди" предлагает ввести для предприятия единый налог с оборота, отменить НДС и налог на прибыль, заявил член партии Ярослав Самылин.
"Если говорить про сами налоги, то мы предлагаем налоговую систему значительно упростить. Мы, во-первых, предлагаем ввести для предприятий единый налог с оборота, отменив НДС, налог на прибыль, и сделать его в первый год порядка 7%, при этом его постепенно можно понижать по 0,5% каждый год", - сказал Самылин на предвыборных дебатах в эфире "Вести FM".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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