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Религия
https://ria.ru/20210908/morozhenoe-1749225433.html
Папа Франциск подарил 15 тысяч порций мороженого заключенным двух тюрем
Папа Франциск подарил 15 тысяч порций мороженого заключенным двух тюрем - РИА Новости, 08.09.2021
Папа Франциск подарил 15 тысяч порций мороженого заключенным двух тюрем
Папа Франциск передал заключенным двух римских тюрем 15 тысяч единиц мороженого, сообщает ватиканская служба Папских милостей. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:18
2021-09-08T17:58
религия
в мире
ватикан
рим
мадагаскар
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 8 сен – РИА Новости. Папа Франциск передал заключенным двух римских тюрем 15 тысяч единиц мороженого, сообщает ватиканская служба Папских милостей."В эти дни кардинал Конрад Краевский (глава службы) доставил заключенным тюрьмы "Реджина чели" и "Ребиббия" 15 тысяч штук мороженого", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта помощь призвана "помочь и дать надежду тысячам людей, которые находятся в местах заключения в Риме"."Реджина чели" и "Ребиббиа" находятся в центре и на окраине итальянской столицы. В конце июня группа из двадцати заключенных "Ребиббии" присоединилась к понтифику во время посещения музеев Ватикана."В летние месяцы Апостольская Элемозинария не ушла в отпуск, посвящая себя, среди прочего, двум из семи дел милосердия: посещению узников и утешению страждущих", - говорится в коммюнике.Благотворительная служба летом отвезла небольшие группы бездомных на море или на озеро близ папской резиденции Кастель Гандольфо под Римом, чтобы "отдохнуть вечером и поужинать в пиццерии".Кроме того, сообщается, что в августе Ватикан приобрел за 600 тысяч долларов томограф для Мадагаскара. Также завершилось обустройство медицинских учреждений, "новых и заново отремонтированных, в трех самых бедных африканских странах". На них было потрачено почти два миллиона евро, говорится в заявлении.
https://ria.ru/20210818/futbol-1746244603.html
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в мире, ватикан, рим, мадагаскар, франциск (хорхе марио бергольо)
17:18 08.09.2021 (обновлено: 17:58 08.09.2021)
 

Папа Франциск подарил 15 тысяч порций мороженого заключенным двух тюрем

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ВАТИКАН, 8 сен – РИА Новости. Папа Франциск передал заключенным двух римских тюрем 15 тысяч единиц мороженого, сообщает ватиканская служба Папских милостей.
"В эти дни кардинал Конрад Краевский (глава службы) доставил заключенным тюрьмы "Реджина чели" и "Ребиббия" 15 тысяч штук мороженого", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта помощь призвана "помочь и дать надежду тысячам людей, которые находятся в местах заключения в Риме".
"Реджина чели" и "Ребиббиа" находятся в центре и на окраине итальянской столицы. В конце июня группа из двадцати заключенных "Ребиббии" присоединилась к понтифику во время посещения музеев Ватикана.
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"В летние месяцы Апостольская Элемозинария не ушла в отпуск, посвящая себя, среди прочего, двум из семи дел милосердия: посещению узников и утешению страждущих", - говорится в коммюнике.
Благотворительная служба летом отвезла небольшие группы бездомных на море или на озеро близ папской резиденции Кастель Гандольфо под Римом, чтобы "отдохнуть вечером и поужинать в пиццерии".
Кроме того, сообщается, что в августе Ватикан приобрел за 600 тысяч долларов томограф для Мадагаскара. Также завершилось обустройство медицинских учреждений, "новых и заново отремонтированных, в трех самых бедных африканских странах". На них было потрачено почти два миллиона евро, говорится в заявлении.
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