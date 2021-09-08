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Филиалам иностранных юрлиц предложат зарегистрироваться в ЕСИА
Филиалам иностранных юрлиц предложат зарегистрироваться в ЕСИА - РИА Новости, 08.09.2021
Филиалам иностранных юрлиц предложат зарегистрироваться в ЕСИА
Минцифры РФ разработало проект, который позволит регистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) аккредитованным филиалам и... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T19:52
2021-09-08T19:52
экономика
общество
технологии
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россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минцифры РФ разработало проект, который позволит регистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) аккредитованным филиалам и представительствам иностранных юридических лиц, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных актов."Для юридических лиц добавляется новый вид сведений - "номер записи об аккредитации аккредитованного филиала, представительства иностранного юридического лица". Такое изменение позволит регистрироваться в единой системе аккредитованным филиалам, представительствам иностранных юридических лиц", - сообщается в пояснительной записке.Отмечается, что вносимые изменения направлены на расширение списка подлежащих регистрации в единой системе субъектов путем уточнения необходимых для регистрации юридического лица сведений."Реализация положений, предусмотренных проектом приказа, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности", - добавляется в пояснительной записке. Уточняется, что принятие проекта не повлечет дополнительных расходов средств бюджетной системы.
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экономика, общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
19:52 08.09.2021
 
Филиалам иностранных юрлиц предложат зарегистрироваться в ЕСИА

Минцифры предложило дать возможность филиалам иностранных юрлиц регистрироваться в ЕСИА

© Depositphotos / zurijetaБизнесмены во время конференции
Бизнесмены во время конференции - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Depositphotos / zurijeta
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минцифры РФ разработало проект, который позволит регистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) аккредитованным филиалам и представительствам иностранных юридических лиц, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных актов.
"Для юридических лиц добавляется новый вид сведений - "номер записи об аккредитации аккредитованного филиала, представительства иностранного юридического лица". Такое изменение позволит регистрироваться в единой системе аккредитованным филиалам, представительствам иностранных юридических лиц", - сообщается в пояснительной записке.
Отмечается, что вносимые изменения направлены на расширение списка подлежащих регистрации в единой системе субъектов путем уточнения необходимых для регистрации юридического лица сведений.
"Реализация положений, предусмотренных проектом приказа, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности", - добавляется в пояснительной записке. Уточняется, что принятие проекта не повлечет дополнительных расходов средств бюджетной системы.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 18:23
Минцифры предложило упростить регистрацию по СНИЛС на госуслугах
 
ЭкономикаОбществоТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Россия
 
 
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