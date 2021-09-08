https://ria.ru/20210908/mintsifry-1749249696.html

Филиалам иностранных юрлиц предложат зарегистрироваться в ЕСИА

Филиалам иностранных юрлиц предложат зарегистрироваться в ЕСИА - РИА Новости, 08.09.2021

Филиалам иностранных юрлиц предложат зарегистрироваться в ЕСИА

Минцифры РФ разработало проект, который позволит регистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) аккредитованным филиалам и... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T19:52

2021-09-08T19:52

2021-09-08T19:52

экономика

общество

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минцифры РФ разработало проект, который позволит регистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) аккредитованным филиалам и представительствам иностранных юридических лиц, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных актов."Для юридических лиц добавляется новый вид сведений - "номер записи об аккредитации аккредитованного филиала, представительства иностранного юридического лица". Такое изменение позволит регистрироваться в единой системе аккредитованным филиалам, представительствам иностранных юридических лиц", - сообщается в пояснительной записке.Отмечается, что вносимые изменения направлены на расширение списка подлежащих регистрации в единой системе субъектов путем уточнения необходимых для регистрации юридического лица сведений."Реализация положений, предусмотренных проектом приказа, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности", - добавляется в пояснительной записке. Уточняется, что принятие проекта не повлечет дополнительных расходов средств бюджетной системы.

https://ria.ru/20210609/gosuslugi-1736349973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия