https://ria.ru/20210908/memorial-1749228199.html

В МИД прокомментировали планы Киева снести мемориал во Львовской области

В МИД прокомментировали планы Киева снести мемориал во Львовской области - РИА Новости, 08.09.2021

В МИД прокомментировали планы Киева снести мемориал во Львовской области

Российский МИД выражает серьезную обеспокоенность в связи с планами украинских властей по сносу мемориала "Вечный огонь" в Львовской области и призывает Киев... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:33

2021-09-08T17:33

2021-09-08T17:33

украина

львовская область

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великая отечественная война (1941-1945)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский МИД выражает серьезную обеспокоенность в связи с планами украинских властей по сносу мемориала "Вечный огонь" в Львовской области и призывает Киев прекратить подобную практику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее власти города Дрогобыч Львовской области решили уничтожить мемориал "Вечный огонь" на братской могиле советских солдат, погибших в боях за освобождение Западной Украины, и переместить их останки на городское кладбище.Она добавила, что Киев таким образом нарушает международные обязательства и нормы национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.Российское внешнеполитическое ведомство также с тревогой отметило, что режим в Киеве продолжает курс "на переписывание героических страниц истории Украины, построение государства на принципах агрессивного национализма, шовинизма и нетерпимости".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года и вхождения Крыма в состав России. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.

https://ria.ru/20210907/zaakhrova-1749083655.html

украина

львовская область

россия

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украина, львовская область, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великая отечественная война (1941-1945), мария захарова, россия