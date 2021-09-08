В МИД прокомментировали планы Киева снести мемориал во Львовской области
Захарова: в МИД обеспокоены планами снести мемориал "Вечный огонь" во Львовской области
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМемориал памяти павшим в годы Великой Отечественной войны
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский МИД выражает серьезную обеспокоенность в связи с планами украинских властей по сносу мемориала "Вечный огонь" в Львовской области и призывает Киев прекратить подобную практику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее власти города Дрогобыч Львовской области решили уничтожить мемориал "Вечный огонь" на братской могиле советских солдат, погибших в боях за освобождение Западной Украины, и переместить их останки на городское кладбище.
"Призываем Киев прекратить кощунственную практику в отношении братских захоронений советских воинов", - заявила Захарова, комментарий которой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Она добавила, что Киев таким образом нарушает международные обязательства и нормы национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.
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Российское внешнеполитическое ведомство также с тревогой отметило, что режим в Киеве продолжает курс "на переписывание героических страниц истории Украины, построение государства на принципах агрессивного национализма, шовинизма и нетерпимости".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года и вхождения Крыма в состав России. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.