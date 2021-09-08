Мэр Львова договорился с Тихановской об открытии центра для независимых СМИ
Мэр Львова договорился с Тихановской об открытии хаба для независимых белорусских СМИ
КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Медиахаб для независимых белорусских журналистов договорились открыть во Львове на Украине мэр города Андрей Садовой и бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, соответствующее решение они приняли на встрече в польском городе Карпач, сообщил Садовой.
"На полях экономического форума в Карпаче провели встречу со Светланой Тихановской... Я счастлив, что сегодня мы имеем возможность протянуть руку помощи нашим белорусским друзьям, которые сегодня как никогда нуждаются в поддержке и защите. Договорились с госпожой Светланой об открытии во Львове медиахаба для независимых белорусских журналистов", - написал Садовой в своем Facebook.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Ряд белорусских оппозиционеров и их сторонников после выборов уехали в страны ЕС. В частности, лидеры оппозиции Тихановская и Павел Латушко, которые находятся, соответственно, в Литве и Польше, активно инициируют расширение международных санкций против Минска. КГБ Белоруссии включил Тихановскую и Латушко в перечень лиц, причастных к терроризму.