https://ria.ru/20210908/mediatsentr-1749186852.html

Мэр Львова договорился с Тихановской об открытии центра для независимых СМИ

Мэр Львова договорился с Тихановской об открытии центра для независимых СМИ - РИА Новости, 08.09.2021

Мэр Львова договорился с Тихановской об открытии центра для независимых СМИ

Медиахаб для независимых белорусских журналистов договорились открыть во Львове на Украине мэр города Андрей Садовой и бывший кандидат в президенты Белоруссии... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:28

2021-09-08T14:28

2021-09-08T14:28

протесты в белоруссии

в мире

украина

белоруссия

львов

андрей садовой

светлана тихановская

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КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Медиахаб для независимых белорусских журналистов договорились открыть во Львове на Украине мэр города Андрей Садовой и бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, соответствующее решение они приняли на встрече в польском городе Карпач, сообщил Садовой."На полях экономического форума в Карпаче провели встречу со Светланой Тихановской... Я счастлив, что сегодня мы имеем возможность протянуть руку помощи нашим белорусским друзьям, которые сегодня как никогда нуждаются в поддержке и защите. Договорились с госпожой Светланой об открытии во Львове медиахаба для независимых белорусских журналистов", - написал Садовой в своем Facebook.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Ряд белорусских оппозиционеров и их сторонников после выборов уехали в страны ЕС. В частности, лидеры оппозиции Тихановская и Павел Латушко, которые находятся, соответственно, в Литве и Польше, активно инициируют расширение международных санкций против Минска. КГБ Белоруссии включил Тихановскую и Латушко в перечень лиц, причастных к терроризму.

https://ria.ru/20210811/protasevich-1745407115.html

https://ria.ru/20210803/park-1744103145.html

украина

белоруссия

львов

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в мире, украина, белоруссия, львов, андрей садовой, светлана тихановская