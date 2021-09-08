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Губернатор Орлов оценил вклад Зиничева в развитие Приамурья
Губернатор Орлов оценил вклад Зиничева в развитие Приамурья - РИА Новости, 08.09.2021
Губернатор Орлов оценил вклад Зиничева в развитие Приамурья
Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот не раз бывал в регионе во РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:16
2021-09-08T14:17
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
василий орлов (губернатор)
погиб глава мчс зиничев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот не раз бывал в регионе во время стихийных бедствий."Евгений Зиничев неоднократно бывал в Амурской области в самые тяжёлые для нее времена, когда были чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами и наводнениями, в том числе и в этом году. Поэтому я высоко ценю его помощь в сложных ситуациях и выражаю соболезнования в связи с его кончиной", - сообщил Орлов в Instagram.МЧС сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
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амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, василий орлов (губернатор), погиб глава мчс зиничев
14:16 08.09.2021 (обновлено: 14:17 08.09.2021)
 
Губернатор Орлов оценил вклад Зиничева в развитие Приамурья

Глава Амурской области Орлов высоко оценил помощь главы МЧС Зиничева в развитии региона

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот не раз бывал в регионе во время стихийных бедствий.
"Евгений Зиничев неоднократно бывал в Амурской области в самые тяжёлые для нее времена, когда были чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами и наводнениями, в том числе и в этом году. Поэтому я высоко ценю его помощь в сложных ситуациях и выражаю соболезнования в связи с его кончиной", - сообщил Орлов в Instagram.
МЧС сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
Глава МЧС России Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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Амурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевВасилий Орлов (губернатор)Погиб глава МЧС Зиничев
 
 
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