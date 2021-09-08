https://ria.ru/20210908/mchs-1749183897.html

Губернатор Орлов оценил вклад Зиничева в развитие Приамурья

Губернатор Орлов оценил вклад Зиничева в развитие Приамурья - РИА Новости, 08.09.2021

Губернатор Орлов оценил вклад Зиничева в развитие Приамурья

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот не раз бывал в регионе во РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:16

2021-09-08T14:16

2021-09-08T14:17

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

василий орлов (губернатор)

погиб глава мчс зиничев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749161419_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_4bbb59da970679f0df4a33d0fc8935fc.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот не раз бывал в регионе во время стихийных бедствий."Евгений Зиничев неоднократно бывал в Амурской области в самые тяжёлые для нее времена, когда были чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами и наводнениями, в том числе и в этом году. Поэтому я высоко ценю его помощь в сложных ситуациях и выражаю соболезнования в связи с его кончиной", - сообщил Орлов в Instagram.МЧС сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749178845.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, василий орлов (губернатор), погиб глава мчс зиничев