https://ria.ru/20210908/mchs-1749183897.html
Губернатор Орлов оценил вклад Зиничева в развитие Приамурья
Губернатор Орлов оценил вклад Зиничева в развитие Приамурья - РИА Новости, 08.09.2021
Губернатор Орлов оценил вклад Зиничева в развитие Приамурья
Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот не раз бывал в регионе во РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:16
2021-09-08T14:16
2021-09-08T14:17
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
василий орлов (губернатор)
погиб глава мчс зиничев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749161419_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_4bbb59da970679f0df4a33d0fc8935fc.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот не раз бывал в регионе во время стихийных бедствий."Евгений Зиничев неоднократно бывал в Амурской области в самые тяжёлые для нее времена, когда были чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами и наводнениями, в том числе и в этом году. Поэтому я высоко ценю его помощь в сложных ситуациях и выражаю соболезнования в связи с его кончиной", - сообщил Орлов в Instagram.МЧС сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749178845.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749161419_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9354de650b1c7e281ca6bc40600ba995.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, василий орлов (губернатор), погиб глава мчс зиничев
14:16 08.09.2021 (обновлено: 14:17 08.09.2021)
Губернатор Орлов оценил вклад Зиничева в развитие Приамурья
Глава Амурской области Орлов высоко оценил помощь главы МЧС Зиничева в развитии региона