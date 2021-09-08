https://ria.ru/20210908/mcfaul-1749098637.html

Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США

Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США - РИА Новости, 08.09.2021

Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США

В США есть люди, которые поддерживают идеологию российского лидера Владимира Путина, а телеканал RT успешно эту идеологию продвигают, заявил бывший американский РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T03:23

2021-09-08T03:23

2021-09-08T03:23

в мире

сша

италия

нью-йорк (город)

франция

владимир путин

джо байден

виктор орбан

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НЬЮ-ЙОРК, 8 сен – РИА Новости. В США есть люди, которые поддерживают идеологию российского лидера Владимира Путина, а телеканал RT успешно эту идеологию продвигают, заявил бывший американский посол в России Майкл Макфол, выступая в ходе круглого стола, посвященного отношениям Вашингтона, Москвы и Пекина.Он охарактеризовал "идеи путинизма" среди прочего как консервативные и ортодоксальные.Он признался, что только сегодня прочел, что RT больше всего представлен в соцсетях на немецком языке."Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии – ред.) ближе к Джо Байдену или Владимиру Путину в своей идеологической ориентации? - Вы мне скажите. (Экс-глава МВД, лидер партии "Лига" Маттео - ред.) Сальвини – в Италии, (глава правой партии "Национальное объединение" Марин - ред.) Ле Пен – во Франции… Я могу продолжать – есть длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным, в отличие от нашей системы правительства в США. И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе наш бывший президент (Дональд Трамп - ред.), который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Байдену", - указал Макфол."Это идеологический аспект соперничества, которого у нас не было в течение долгого времени. Это должно вам напомнить о ранних этапах холодной войны, когда сообщества были разделены внутри государств, а не только между разными государствами", - добавил бывший дипломат.При этом экс-посол на протяжении всей беседы упоминал термин "соперничество" применительно к отношениям Вашингтона с Москвой, либо Вашингтона с Пекином.Макфол выразил мнение, что "Путин играет в покер с кучей двоек и троек на руках"."Но в отличие от любого другого лидера в мире, в особенности в отличие от (председателя КНР - ред.) Си Цзиньпина, какие бы карты у него ни были, он доказал, что он хочет их использовать. Ни одна другая страна… Си Цзинпин не аннексировал территорию суверенного государства на границе Китая, Си Цзиньпин не нарушал американского суверенитета во время наших выборов в 2016 году, пытаясь помочь тому или иному кандидату. Си Цзиньпин не использовал свою авиацию для поддержки ужасных действий одного из самых ужасных диктаторов в мире в Сирии", - заявил Макфол.Экс-посол назвал "совершенно агрессивными" действия российского лидера. "Возможно, у него нет таких же карт, как у лидера типа Си Цзиньпина, но он продемонстрировал желание использовать их и, я думаю, весьма опасным способом, на который, как мне кажется, мы еще не давали надлежащий ответ", - указал экс-посол.

https://ria.ru/20210908/mcfaul-1749094223.html

https://ria.ru/20210907/vrediteli-1748923768.html

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нью-йорк (город)

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в мире, сша, италия, нью-йорк (город), франция, владимир путин, джо байден, виктор орбан, си цзиньпин, майкл макфол