https://ria.ru/20210908/magistral-1749252916.html

Собянин анонсировал строительство нового вокзала рядом с Ленинградским

Собянин анонсировал строительство нового вокзала рядом с Ленинградским - РИА Новости, 08.09.2021

Собянин анонсировал строительство нового вокзала рядом с Ленинградским

Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, заявил мэр Москвы Сергей Собянин РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T20:22

2021-09-08T20:22

2021-09-08T20:39

экономика

москва

сергей собянин

ленинградский вокзал

поезда

общество

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду."Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ (высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург - ред.). Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ", - сказал Собянин в интервью сайту "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20210908/sobyanin-1749252170.html

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экономика, москва, сергей собянин, ленинградский вокзал, поезда, общество