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Собянин анонсировал строительство нового вокзала рядом с Ленинградским
Собянин анонсировал строительство нового вокзала рядом с Ленинградским - РИА Новости, 08.09.2021
Собянин анонсировал строительство нового вокзала рядом с Ленинградским
Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, заявил мэр Москвы Сергей Собянин РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T20:22
2021-09-08T20:39
экономика
москва
сергей собянин
ленинградский вокзал
поезда
общество
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду."Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ (высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург - ред.). Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ", - сказал Собянин в интервью сайту "Комсомольская правда".
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экономика, москва, сергей собянин, ленинградский вокзал, поезда, общество
20:22 08.09.2021 (обновлено: 20:39 08.09.2021)
 
Собянин анонсировал строительство нового вокзала рядом с Ленинградским

Собянин объявил о строительстве высокоскоростной магистрали рядом с Ленинградским вокзалом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов высокоскоростной магистрали МоскваСанкт-Петербург, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду.
"Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ (высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург - ред.). Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ", - сказал Собянин в интервью сайту "Комсомольская правда".
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ЭкономикаМоскваСергей СобянинЛенинградский вокзалпоездаОбщество
 
 
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